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Ekonomi Altın son üç haftanın en...
Ekonomi

Altın son üç haftanın en...

Yeniakit Publisher
2024-04-23 14:43:00 -
Altın son üç haftanın en...

Altın fiyatları, güne yaklaşık üç haftanın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Altın yatırımcısı merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. İşte 23 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatları, güne yaklaşık üç haftanın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Altın yatırımcısı merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. İşte 23 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların değer kazanması ile çekilirken; küresel piyasalar Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri yakından izliyor.

Ons altın bugünkü işlemlerde 2295 dolara kadar gerileyerek, yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Sarı maden, saat 11:00 itibarıyla yüzde 0,73 kayıpla 2310 dolarda bulundu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, gram altın 2.406 liraya kadar düştü ve 9 Nisan'dan bu yana en dip seviyeyi gördü.
Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,60 kayıpla 2418 liradan alıcı buldu.
Çeyrek altın 11:00 itibarıyla 4.171 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda yarım altın 8.471 TL'den,
Cumhuriyet altını 16.612 TL'den,
Reşat altını 16.644 TL'den alıcı buluyor.

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