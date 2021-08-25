Altın resmen eriyor! Kritik eşiğin altına düştü
Güne düşüşle başlayan altın fiyatlarındaki gerileme devam ediyor. Ons altın 1800 doların altında işlem görürken, gram altın ise 483 TL seviyesine kadar düştü.
Altın fiyatları dolardaki toparlanma ile birlikte güç kaybetmeye başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 1800 doların altında işlem görüyor.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole'de yapacağı konuşma öncesinde altın fiyatları düşük seyrediyor.
FED'den hamle bekleniyor
Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azalması beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bunun yanında Delta varyantına ilişkin endişeler, hisse senedi piyasalarının güç kazanması da altını düşüren diğer etkenler arasında bulunuyor.
Ons altın saat 10:30 itibariyle yüzde 1792 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise yüzde 0.72 oranında kayıpla 483.1 liradan alıcı buluyor.