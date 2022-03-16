Altın otunun faydaları: Altın otu neye iyi gelir, altın çiçeği çayı zayıflatır mı?

Altın otu (çiçeği) nedir?

Altın otu ülkemizde yetişebilen bir bitki türüdür. Güneş çiçeği, Yahudi otu, altın asa, altın başak, ölmek çiçek olarak da bilinen altın otu, mide, bağırsak ve sindirim dostudur. Son yıllarda gittikçe popülerleşen altın otu içindeki P vitamini ve çok sayıda mineraller sayesinde günlük yaşantımıza ve sağlığımıza katkı sağlıyor.

Altın otunun faydaları

Sindirim sisteminden organ faaliyetlerine, kemik yapısından eklem rahatsızlıklarına kadar birçok alanda faydası olduğu bilinen altın otu, cilt rahatsızlıkları olan kişiler tarafından da kullanmaktadır. Mide öz suyu azalmasından dolayı hazım sorunu yaşayanlar için altın otu en basit ve hızlı sindirim yardımcılarından olarak değerlendirilir.

Özellikle yemeklerden sonra yaşanan mide şişkinlikleri için tavsiye edilen altın otu idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlar nedeniyle vücutta biriken sıvıları idrar yoluyla dışarı atmakta zorlananlara da yardımcı olur. Hazmı kolaylaştıran bitki, idrar sökücü özelliği sayesinde böbreklerin çalışmasını da hızlandırarak yaşam kalitesine destek verir. Böbrek, pankreas ve safra kesesi rahatsızlığı yaşayanlar için de altın otunun faydaları saymakla bitmez.

Altın otu, romatizma ve eklem ağrılarından şikâyet edenlerin de rahatlamak için başvurduğu doğal çareler arasında yer alır.

Cilt şikâyeti olanların da imdadına yetişen altın otu, antioksidan özelliği sayesinde temizlenmesine yardımcı olduğu ciltlerin sıkılaşmasına da destek verir.

Altın bitki, ciltteki yaşlanmayı geciktirdiği gibi parlaklığın geri kazanılmasına da yardımcı olur.

Halk arasında basur olarak bilinen Hemoroid hastaları da altın otunun şifasından faydalanan kullanıcılar arasındadır.

Beslenmesine özen gösterenlerin sindirim sistemi için kullandıkları bitki, zayıflamak isteyenler için de faydalıdır.

Vücutta oluşan her türlü ödem ve iltihaplanmaya karşı olumlu yönde etkisi olan altın otu adet söktürücü özelliği ile kadınların regl dönemlerini de düzenler.

Bitki, iltihaplara karşı etkili olabildiği gibi varis, egzama rahatsızlığı yaşayanlar için de faydalıdır.

Altın otu böbrek taşı, pankreas ve safra kesesi yetmezliği gibi hastalıklara yardımcı olduğuna inanılan bir bitki olmasının yanı sıra prostat rahatsızlığı yaşayanlar için rahatlatıcı özelliği ile bilinir.

Altın otu çayı nasıl demlenir? Neye iyi gelir?

Altın otu en fazla çay olarak tüketilir. Altın otu çayı demleme tekniği:

Gün içinde her istenildiğinde kolayca hazırlanan çay için 8-10 adet altın otu çiçeği yeterli olur. Saplarından ayrılan çiçekler kaynatılmış suyla dolu bir fincanın içine atılarak üzeri kapatılır. Demlenmeye bırakılan çay 10 dakika sonra içime hazırdır.

Uzmanlar, altın otu çayını demledikten sonra lezzeti konusunda sorun yaşayanlara da bal veya limon önermektedir.

Kullanımı:

Doktor tedavilerinin yanında destek amacıyla önerilen altın otu çayını günde 2 kez kullanmak yeterli olmaktadır. Mide dostu olarak değerlendirilen altın otu, sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra böbreklerde oluşan kum ve taşların düşürülmesi, safra kesesi ve pankreas salgılarının normalleşmesinde olumlu etki sağlar. Bitki ayrıca, romatizmal ağrıların giderilmesi, kilo kontrolü, adet düzeni, hemoroid ve varis gibi çok sayıda sağlık sorununda da faydalıdır.

Altın otu zayıflatır mı?

Altın otu, zayıflamak isteyenler tarafından da sıklıkla tüketilir. Yarattığı tokluk hissiyle gereksiz besin alınmasının önüne geçen altın otu, perhiz yapanlar arasında özellikle öğün aralarında hissedilen açlığa dayanamayanların gözdesidir.

Çay veya kür olarak değerlendirilen bitkinin maske şeklinde cilde uygulanmasıyla da yağ yakması sağlanmaktadır. Öte yandan altın otunun başlı başına zayıflatıcı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten diyet uzmanları, doğru yapılan perhizlere yardımcı olmak amacıyla kullanılması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Altın otu ıhlamur kuşburnu gibi bitkilerle karıştırılarak kullanıldığında normalden daha fazla etki gösterebilmektedir.. Kandaki hormon seviyesini dengelediği bilinen altın otu, rahatsızlıklarına çare arayanlar kadar sağlıklı beslenmesine özen gösterenler ve fit ölçülerde kalmak için çabalayanların da dostudur.

Ayrıca; Altın otu ile yapılan kürü İbrahim Saraçoğlu tavsiye ediyor.

Tilya kürü tarifi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu

Tilya, halk arasında bilinen ismiyle ıhlamur ile yapılan bir kürdür. Son zamanlarda en çok merak edilen bu kür, doğal bir yöntemle yağ yakarak zayıflamayı sağlar. Yan etki etmeyecek ve rahatlıkla herkesin evinde yapıp uygulayabileceği bu kürü sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa içebilirsiniz. Hazırladığınız kürü, 5-6 saat içinde tüketmeniz gerekiyor. Bu kür girelin ve leptin hormonlarını dengeliyor ve sağlıklı bir şekilde zayıflamanızı sağlıyor. Bu kür ile 1 ayda 7 kilo verebilirsiniz.

Tilya kürü malzemeler;

Ihlamur 10 gram (2 tutama tekabül eder)

Kuşburnu 10 gram (10-12 taneye tekabül eder) hafif havanda dövün

Altınotu 5 gram

Tilya kürü hazırlanışı

Yarım litreden az fazla suyu kaynatın.

7-8 dakika daha kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

Ilıdıktan sonra süzün.

Aç karnına içiniz.

Hepsini bir defada içilmesine gerek yok. 5-6 saat içinde tüketmeniz yeterli olacaktır.

Altın otunun zararları

Altın otunun bilinen bir zararı yok. Ancak 10 yaşından küçük çocukların tüketmesi önerilmez. Altın otu yağını kullanmadan önce cildinizde küçük bir alana uygulayarak alerjinizin olup olmadığını test etmenizde fayda var.