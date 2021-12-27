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Ekonomi Altın ne zaman yükselecek? Altın ne zaman yükselir 2022?
Ekonomi

Altın ne zaman yükselecek? Altın ne zaman yükselir 2022?

Altın ve dövizde yaşanan düşüş sebebiyle vatandaşlar ne zaman hangi araca yatırım yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, altın ne zaman yükselir? Yeni yıl öncesinde altın bozdurmak doğru mu? Altın bozdurmak için yeni yıl mı beklenmeli? Ocak ayında altın yükselecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 10:49:00 -
Altın ne zaman yükselecek? Altın ne zaman yükselir 2022?

Altın ve dövizde yaşanan düşüşün ardından milyonlar ne zaman hangi yatırım aracına yönelmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, altın ne kadar düşecek?

Altın ne zaman yükselecek? Altın ne zaman yükselir 2022?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında yükselişin ne zaman yaşanacağını açıkladı.

Dolar ve gram altındaki düşüşü saatler öncesinde bilen İslam Memiş, yükselişin ne zaman yaşanacağına dair açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "eni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın. Günlük haftalık ve aylık bazda dalgalı seyir, geniş bant aralığı devam eder. Düşüş bitmedi. Kademeli alım yapan kazanır, satan kaybeder. Bugünler varlığına sahip çıkma günü" dedi.

İslam Memiş köşe yazısında ise şu ifadeleri kullandı:

Her ne kadar dolar/TL kuru değer kaybediyor olsa da Ocak ayından itibaren Amerika Merkez Bankası’nı (Fed) takip etmekte fayda var.

Fed, Ocak ayı itibariyle sahneye çıkar ve faiz artırımı söylemiyle şahinleşir. Sadece söylem ile piyasaları yönlendirmeyi başarır.

Bu da uluslararası piyasalarda doların değer artışını destekleyebilir. Dolar endeksi, yükselme sürecine girdiğinde dolar/TL kurunda yükseliş trendi kaçınılmaz olabilir.

Ondan sebep yüksek maliyet yapanlar, çok da üzülmemeli diye düşünüyorum.

Altının ve gümüşün gram fiyatı da yine dolar/TL kurundan destek alarak yıl içinde yeni rekorlarını test edeceğini tahmin ediyorum.

 

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