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Altın ne kadar yükseldi? Rekor kırdı!

Altın ne kadar yükseldi? Gram altın sabah saatlerinden bu yana artmaya devam ediyor. 450 lirayı gören gram altın tarihi bir rekor kırdı. Peki ama bugün tam altın, reşat altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Ağustos güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:15:00 -
Altın ne kadar yükseldi? Rekor kırdı!

Gram altın tarihi bir rekor kırdı. Altının ons fiyatı 2.025 doları gördü ve altında yükselmeler yaşandı. Gram altın 450 liradan işlem görüyor.

*Önce alış, daha sonra satış fiyatları yazılmıştır.

GRAM ALTIN

  • 450,53
  • 450,65

22 AYAR BİLEZİK

  • 416,00
  • 421,00

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.950,70
  • 3.000,40

YARIM ALTIN

  • 1.475,40
  • 1.504,90

ÇEYREK ALTIN

  • 741,50
  • 754,90

REŞAT ALTIN

  • 2.989,47
  • 3.039,85

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 412,98
  • 428,95

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 255,54
  • 296,61

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...

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