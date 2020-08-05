Altın ne kadar yükseldi? Rekor kırdı!

Altın ne kadar yükseldi? Gram altın sabah saatlerinden bu yana artmaya devam ediyor. 450 lirayı gören gram altın tarihi bir rekor kırdı. Peki ama bugün tam altın, reşat altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Ağustos güncel altın fiyatları...