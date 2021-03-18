ABD Merkez Bankasından (FED) yapılan açıklamada; faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada; federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Merkez Bankası’nın faiz kararının yanında terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne dava açılması da piyasaları hareketelendirdi. Korona aşısında 13 milyona yaklaşan aşılama sayısı vatandaşı umutlandırırken, altın piyasası da kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde bir hayli hareketlenmeye başladı. Peki altın ne kadar? Gram altın kaç para, çeyrek ne kadar, çeyrek düştü mü, çıktı mı? 18 Mart altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

421,04

423,56

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

421,23

421,28

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.755,23

1.755,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI

673,73

688,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.695,86

2.746,73

YARIM ALTIN FİYATI

1.343,72

1.377,58

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.695,86

2.746,73

ATA ALTIN FİYATI

2.764,39

2.834,31

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

230,73

278,61

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

380,95

409,69

%0,07

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,36

6,37

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,56

26,58