Altın ne kadar? Gram altın kaç para, çeyrek ne kadar, çeyrek düştü mü, çıktı mı? 18 Mart altın fiyatları
Altın fiyatları son durum haberleri ABD’den gelecek haber merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED’in faiz kararı altın piyasasını da hareketlendirdi. Hafta başı yükselişle başlayan altın fiyatları Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası merak edilmeye başlandı. Peki altın ne kadar, Gram altın kaç para, çeyrek ne kadar, çeyrek düştü mü, çıktı mı? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte 18 Mart altın fiyatları
ABD Merkez Bankasından (FED) yapılan açıklamada; faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada; federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Merkez Bankası’nın faiz kararının yanında terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne dava açılması da piyasaları hareketelendirdi. Korona aşısında 13 milyona yaklaşan aşılama sayısı vatandaşı umutlandırırken, altın piyasası da kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde bir hayli hareketlenmeye başladı. Peki altın ne kadar? Gram altın kaç para, çeyrek ne kadar, çeyrek düştü mü, çıktı mı? 18 Mart altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
421,04
423,56
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
421,23
421,28
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.755,23
1.755,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
673,73
688,60
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.695,86
2.746,73
YARIM ALTIN FİYATI
1.343,72
1.377,58
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.695,86
2.746,73
ATA ALTIN FİYATI
2.764,39
2.834,31
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
230,73
278,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
380,95
409,69
%0,07
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,36
6,37
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
26,56
26,58