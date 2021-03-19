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Ekonomi Altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın bugün düştü mü?
Ekonomi

Altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın bugün düştü mü?

Gram altın, çeyrek altın ne kadar düştü 19 Mart Cuma? Gram altın fiyatları özellikle de korona salgınında normalleşmenin başlamasıyla birlikte altın fiyatlarını takip edenlerce merak ediliyor. Nikah salonlarının açılması sonrası kuyumcu altın fiyatları canlı olarak düğün yapacaklarca an be an takip ediliyor. ABD Merkez Bankası FED’in karasından sonra altın fiyatları düştü mü, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? soruları da sorulmaya başlandı. TC Merkez Bankası’ndan da son dakika faiz kararı gelmesiyle birlikte altın fiyatları, gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları merak edilir oldu. Peki 19 Mart altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın bugün düştü mü? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı verilerinde son durum fiyat bilgileri.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:03:00 -
Altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın bugün düştü mü?

ABD Merkez Bankası FED’in karasından sonra altın fiyatları düştü mü, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? soruları da sorulmaya başlandı. TC Merkez Bankası’ndan da son dakika faiz kararı gelmesiyle birlikte altın fiyatları, gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları merak edilir oldu. Peki 19 Mart altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın bugün düştü mü? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı verilerinde son durum fiyat bilgileri.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

409,52

411,12

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

407,93

408,01

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

1.731,30

1.731,66

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

652,72

667,13

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

2.610,73

2.660,24

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.301,29

1.334,20

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

2.610,73

2.660,24

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

2.709,78

2.780,23

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

224,33

271,19

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

370,62

398,95

GÜMÜŞ GRAM FİYATI NE KADAR?

6,13

6,14

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

25,99

26,01

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