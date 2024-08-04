Altın nasıl şahlandı? Necmettin Batırel'den alacaklara da satacaklara da çok önemli uyarı

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, altın fiyatlarının küresel borsalardaki düşüşle rekor seviyelere ulaştığını belirtti. Batırel, Orta Doğu'daki gerginliklerin altın talebini artırdığını ifade etti. Batırel, merkez bankalarının altın alımlarının ve Asyalı yatırımcıların fiziksel altına olan talebinin altın fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Batırel, altın fiyatlarının ons başına 2.970 dolara kadar yükselebileceğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"ABD merkez bankası kısıtlayıcı para politikasını sürdürürken ekonominin beklenenden daha hızlı yavaşlayabileceği endişelerinin artırması ve zayıf yüksek teknoloji şirketi kârları ve Orta Doğu’da tırmanan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşmesi riski küresel borsalarda sert satışlara yol açarken güvenli liman altın rekor düzeylere ulaştı. Altın, ekonomik, finansal ve jeopolitik stres dönemlerinde oldukça rağbet gören bir varlık. Fed'in faiz oranlarını eylül ayında düşürmesine rağmen enflasyonun inatla yüksek kalması durumunda altın fiyatlarının ons başına 2.970 dolara kadar yükselebileceği konuşuluyor. Trump’ın ABD başkanlığını kazanmasının enflasyonun yüksek kalmasını sağlayacağı yönünde geniş bir kabul var. Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutunda daha önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba ile şehid edildi. İran'ın bu konuda büyük istihbarat zaafı var mı? Yoksa danışıklı dövüş mü yapıldı. Belli değil. Aynı resim İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölümünde de yaşanmıştı.

Hizbullah, iki numaralı ismi Fuad Şükrü’nün Beyrut’ta öldürülmesinin ardından İsrail’e füze saldırısında bulundu. Ancak bunlar havada imha edildi, yerleşim merkezleri boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadı. Ama İsrail buna karşılık vereceğini açıkladı. Gazze’deki sivil katliamına devam eden İsrail çatışma alanını genişleterek Orta Doğu’yu ateş çemberine döndürüyor. Altın, bu yılın en iyi performans gösteren emtialarından biri oldu… Merkez bankalarının istikrarlı altın alımları ve Asyalı yatırımcıların fiziksel altına olan güçlü talebi de dâhil olmak üzere bir dizi faktör tarafından yönlendirildi. Altın destekli borsa yatırım ETF’lerine gelen girişler Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması parasal gevşemeye geçişin Batılı yatırımcıların değerli metale olan iştahını geri kazandırıyor.

Altın fiyatları ekonomik yavaşlama endişeleriyle küresel piyasalarda yaşanan düşüşün, sarı metale yönelik güvenli liman alımlarını artırmasıyla rekor seviyeye yaklaştı. 2.465 doları aşan onsta ilk hedef 2.500 dolara ulaşmak. Bu seviye üzerinde tutunursa 2.700 dolar zirvesi denenecek. Ons altın ABD'den gelen zayıf satın alma yöneticileri endeksi ve istihdam verilerinin, dünyanın en büyük ekonomisinde yavaşlama endişelerini artırmasıyla güvenli liman talebiyle tırmanışa geçti. Düşük faiz oranları, getirisi olmayan varlıklara yatırım yapmanın fırsat maliyetini azalttığı için değerli metaller adına iyiye işaret. Altının gramı 2.650 lirayı gördü. Fiyatın kısa vadede 3 bin liraya ulaşma ihtimali var. Yılbaşında 1.955 liradan işlem gören altın bugün 2.650 TL'ye ulaştı, %36 prim yaptı. Savaş ortamında ve ekonomik resesyon döneminde güvenli limanda kalın."

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