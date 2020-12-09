  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" Kızılay Maden Suyu'nun oldu
Aktüel

Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" Kızılay Maden Suyu'nun oldu

Kızılay Yatırım Pazarlama Başkanı Özge Öndül Sidal: - "1926'dan beri hiçbir kar amacı gütmeyen Kızılay Mineralli Suları olarak tüketicilere en iyi içecek deneyimini sunmaya, daha da önemlisi halk sağlığı ve toplumsal fayda için çalışmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:24:28 -
Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" Kızılay Maden Suyu'nun oldu

İSTANBUL (AA) - Kızılay Maden Suyu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" seçildi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, salgın koşullarına göre organize edilen Altın Marka Ödülleri'nde Kızılay Maden Suyu, internet üzerinden gerçekleştirilen halk oylaması sonucu "Yılın İçeceği" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Yatırım Pazarlama Başkanı Özge Öndül Sidal, içilen her maden suyunun gelirinin; afetzedeler için çadır, battaniye, gıda maddeleri alımında kullanılırken, ihtiyaç sahiplerine yıl içinde dağıtılan yardımlar için de önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Sidal, "1926'dan beri hiçbir kar amacı gütmeyen Kızılay Mineralli Suları olarak tüketicilere en iyi içecek deneyimini sunmaya, daha da önemlisi halk sağlığı ve toplumsal fayda için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin; su kaynaklarının mineral zenginliği, kaplıca ve ılıca kaynakları, içmeler konusunda dünyanın en şanslı coğrafyalarından biri olduğunu vurgulayan Sidal, bu zenginliği dünyanın her yeriyle paylaşmanın gurur verici olduğunu kaydetti.

Sidal, "Sade maden suyunun yanı sıra farklı damak zevklerine hitap eden çok sayıda ürün çeşidi ve senede 1 milyon şişe üretim kapasitesine sahip tesislerimizle sadece Türkiye değil, dünyanın birçok yerinde, Avrupa ve Asya'nın 15 ülkesindeki içecekseverlerle buluşuyoruz." ifadesini kullandı.

Kızılay Maden Suyu'nun zengin mineral içeriğiyle sağlık için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Sidal, "Kızılay Maden Suyu, satışından elde edilen gelirle de dünyanın neresinde olursa olsun insan acısını dindirmek için çalışıyor ve Kızılay Maden Suları'nın gelirinin tamamı iyilik için kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı
Dünya

Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedec..
Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı
Korona Virüs

Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı

Rize'de denetime çıkan Vali Kemal Çeber, bir kefeteryada maske ve mesafe kuralına uymayan 3 polis memuruna ceza verilmesini istedi. Vali Çeb..
Beklenen fotoğrafı paylaştı! Azerbaycan'da SİHA'lar yola çıktı
Dünya

Beklenen fotoğrafı paylaştı! Azerbaycan'da SİHA'lar yola çıktı

Kardeş ülke Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini perşembe günü kutlayacak. Kutlamalarda Bayraktar TB2 SİHA'lar sergilenecek.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay