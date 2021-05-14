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Ekonomi

Altın kritik sınırı aştı!

Bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde altının gram fiyatı 500 TL sınırını aştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 10:45:00 -
Altın kritik sınırı aştı!

Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yeni güne 500 lira seviyesinde başladı. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün 1.826 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,2 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdığını, söz konusu veri sonrası yüzde 1,70'e çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu kaydetti.

Yükseliş eğilimi devam ediyor

Bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL'de yükseliş eğilimi devam ediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyonun ardından dolarda yaşanan küresel güçlenme yerini yatay seyre bırakırken, dolar/TL 8,51 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 8,51 seviyesine kadar çıktı. Euro/TL ise 10,30 seviyesine kadar yükseldi. ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,2 ile tahminlerin oldukça üzerinde arttı. Söz konusu veriyle birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,70'e yükselirken, şu dakikalarda yüzde 1,68 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, enflasyonist baskılarla başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel bazda merkez bankalarının faizleri öngörülenden daha önce artırmak zorunda kalması ihtimali nedeniyle tahvil ve döviz piyasalarında oynaklığın arttığını aktardı.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik başvurularının olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.

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