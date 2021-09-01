Altın kaç oldu? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? 1 Eylül 2021 altın fiyatları

Çeyrek altın, gram altın fiyatları... Altın fiyatı vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle altın fiyatları da bir hayli sorgulanıyor. Gram altın fiyatı ile çeyrek altın fiyatının yanında cumhuriyet altını, ziynet altın ve bilezik fiyatları uzun bir süredir hafif yukarı yönlü hareket ediyor olsa da düşüş eğiliminde oldu. Alına yatırım yapanlar için altın fiyatlarındaki bu düşüşün bir fırsat olduğu da söyleniyor. Elinde gram altın ya da çeyrek altın olan vatandaşların ise bu süreçte altınlarını elden çıkarmamaları tavsiye edilmekte. Vatandaş 1 Eylül altın fiyatları ne durumda? Bugün gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç para oldu? gibi soruları sormakta. Uzmanlar elinde altını olanların beklemeye koyulmalarını bu sürecin atlatılıp altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket edeceğini ön görmekte. İşte 1 Eylül altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

483,67

486,66

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

484,98

485,04

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.816,12

1.816,39

ÇEYREK ALTIN FİYATI

776,15

793,26

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

3.103,87

3.162,46

YARIM ALTIN FİYATI

1.547,08

1.586,08

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.103,87

3.162,46

ATA ALTIN FİYATI

3.193,00

3.257,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

265,90

319,44

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

437,80

458,73