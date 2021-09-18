Altın için uyaran Ramazan Kurtoğlu bu kez 'Acil bilgi' diyerek duyurdu: Paranıza çökecekler, paranızı...

Dr. Ramazan Kurtoğlu, küresel güçlerin dünya piyasasında tehlikeli adımlar atacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir detayı paylaşan Ramazan Kurtoğlu, "Değerli dostlar bu acil bilgiyi ilk size duyuruyorum. Dünyanın en büyük bankalarından biri Ağustos ayından itibaren kiralık kasa hizmeti vermeyeceklerini ve olanlarında boşaltılmasını istedi. Birşeylerin ayak sesleri giderek yaklaşıyor. İsveç olay merkezi" ifadelerini kullandı.

"Paranıza çökecekler"

Kurtoğlu, açıklamasının devamında uyarılarını sürdürerek, "Yaban ellerde alınteri ile kuruş kuruş para biriktiren veya yurtdışında ihracatından yada başka yollardan “ölümlük dirimlik” para tutan kardeşlerim; paralarınızı Türkiye’ye, vatanınıza transfer edin. Zira dünya kesin bir finansal hesaplaşmaya gidiyor ve bu paralara çökecekler” dedi.

Paranın istikrarsızlaştırılacağını öne süren Kurtoğlu, "İnsanlik tarihi bize söylüyor. Parayı istikrarsızlaştırmak en yıkıcı “virüs. 11Eylül 2001 ve 2008 Finans Krizi ve kripto paralar ile insanların beynine bu virüs yerleştirildi.Kovid-19 ise insanlığın ölüm korkusu ile düşünemez hale getirilmesi olup” mezbahaya yönlendirilmesi” ope" dedi.