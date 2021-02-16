Altın için flaş açıklama: Sürprize hazır olun!

Gram altın için alım fırsatı mı? Güncel altın fiyatları nedir? Gram altın yükselecek mi? Çeyrek altın yarım altın kaç lira? sorularına anbean yanıt arayan vatandaşlara yanıt Üzeyir Doğan'dan geldi. 24 TV'deki ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalar yapan Doğan, perşembe günkü Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar gram altının 400 lira bandına biraz daha yaklaşacağını bundan sonra ise kademeli olarak yükselişe geçeceğini düşündüğünü belirtti. Bu son düşüşün yatırımcı için bir alım fırsatı olduğunun altını çizen Doğan, geçmiş dönemdeki gibi çok sert olmasa altın fiyatlarının kademeli olarak yükselişe geçeceğini söyledi. İşte 16 Şubat Perşembe son dakika güncel altın fiyatları...

"Gram altındaki düşüş Dolar/TL kurundan kaynaklı"

24 TV'de ekonomi gündemine ilişkin açıklamalar yapan Üzeyir Doğan, "Gram altındaki düşüş Dolar/TL kurundan kaynaklı. Bu nedenle dolar/TL kuru ile ilişkili seyredecek. Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararı açıklanana kadar belki biraz daha geri çekilebilir ama ben bu düşüşlerin artık yavaş yavaş alım fırsatı olarak değerlendirileceği kanaatindeyim. Ons altında 1800 doların altı pek fazla kabul görmüyor. Ancak hem gram altında hem Ons da kademeli ve yavaş bir yükseliş seyri beklemek doğru olur." açıklamasında bulundu.

Güne sert düşüşle başladı?

Gram altın fiyatları 16 Şubat Salı gününe sert düşüşle başladı. Buna göre gram altın fiyatları 16 Şubat Salı günü 406 lira alış ve 408 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi 16 Şubat Salı gününe sert düşüşle başladı. Buna göre serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 652 lira alış ve 666 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTININ FİYATI

ALIŞ: 1.299,66

SATIŞ: 1.332,53

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

407,48

407,57

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.826,10

1.826,42

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.607,85

2.657,34

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.607,85

2.657,34

ATA ALTIN FİYATI

2.696,60

2.764,91

"Teşvik paketine rağmen altın hareketlenmiyor"

Katıldığı canlı yayın programında altın fiyatları için teşvik paketi haberlerine rağmen zayıf bir görüntü çizildiğini ifade eden Stratejist Yeliz Karabulut ise, "Bu özellikle 2020 başlarındaki ve ikinci çeyrekteki hareket kuvvetliydi. İlk etapta altın fiyatları için fonların sıkışmasıyla bir satış baskısı görmüştük. Sonrasında ise faizlerin düşürülmesi ve teşvik paketlerinin etkisiyle kuvvetli bir yukarı yönlü ivme gördük. Fakat 2 trilyona yakın bir teşvik paketinin konuşulmasına rağmen altın fiyatları için bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz" dedi.

"Teşvik paketlerinin artık sonuna gelindi"

Teşvik paketlerinin artık sonuna gelindiğini vurgulayan Karabulut, "Özellikle 1.9 trilyon dolarlık bu teşvik paketinin enflasyon tarafına da olumsuz yansıyabileceği söyleniyor. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Yellen'ın buna karşın araçların olduğunu belirtiyor. Yani artık teşvik paketlerinin sonuna geldik. Marjinal fiyat hareketlerinin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz" dedi.