  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın için bir uyarı daha geldi: O eşiği geçerse yükselecek
Ekonomi

Altın için bir uyarı daha geldi: O eşiği geçerse yükselecek

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken birçok uzman eşik geçilirse yukarı yöndeki hareketin başlayacağını düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 11:45:00 -
Altın için bir uyarı daha geldi: O eşiği geçerse yükselecek

Altın fiyatları analizlerin değerlendirmesi ile ABD'nin teşvik paketleriyle yön bulmayı bekliyordu. Teşvik paketinin dün akşam Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarında hareketlilik bekliyor. Uzmanlar gram altında yükseliş beklentilerini paylaşarak, gram altının yukarı yönde ilerleyebileceğini belirtti.

Altın fiyatları, 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs mali teşvik paketinin ABD Kongresi'nden geçmesinin ardından ay başındaki seviyelerine tekrar geldi. Öte yandan gram altın fiyatları dolar/TL kurundaki düşüşü takip ederek küresel altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenmedi. Yatırımcılar cuma günü ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketini imzalamasına odaklanırken, uzmanlardan gram altın için yükselebilir yorumu geldi.

"Gram altın 424 lirayı geçerse yükselebilir"

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda gram altın için; "395 üzerinde kalmasını haftalardır pozitif olarak görüyoruz. Fakat 424 gibi önemli bir direnci var. Yükseliş ivmesi için 424'ün geçilmesi gerekir. Düşüşlerde 406 ve 395 kademe yerleridir" ifadelerini kullandı.

Gram altın yükseliş trendinde

Meksa Yatırım günlük haber bülteninde, gram altının yükseliş trendinde olduğunu belirterek şu açıklamayı paylaştı;

"Gram Altın , ons tarafındaki yukarı harekete rağmen, USDTRY tarafında geri çekilme ile karşılaştığımız için, yukarı hareketin devam edemedi. Ancak 411 üzerinde kalmaya devam ediyoruz ve yukarı trend görünümü korunuyor.

411 üzerinde 420 - 424 - 427 ve 430 ilk hedefler olarak kullanılabilir.

Ancak 411 altına yeniden inerse 406 - 400 ve 393 e doğru gerileme gözleyebiliriz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olay iddia: Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos için o kanalla anlaştı
Medya

Olay iddia: Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos için o kanalla anlaştı

Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizide Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşma..
Hamaney DEAŞ'ı kimin kurduğunu açıkladı
Dünya

Hamaney DEAŞ'ı kimin kurduğunu açıkladı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, DEAŞ'ı ABD'nin kurduğunu ve kendilerinin de bunu itiraf ettiğini açıkladı. Hamaney, cinayete kurban giden..
Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!
Gündem

Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!

PKK terör örgütünün yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi, Nevruz'a ilişkin yaptığı duyuru paylaşımında yanmış ve yıkılmış bir görsel kullanarak ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay