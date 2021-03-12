Altın için bir uyarı daha geldi: O eşiği geçerse yükselecek

Altın fiyatları analizlerin değerlendirmesi ile ABD'nin teşvik paketleriyle yön bulmayı bekliyordu. Teşvik paketinin dün akşam Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarında hareketlilik bekliyor. Uzmanlar gram altında yükseliş beklentilerini paylaşarak, gram altının yukarı yönde ilerleyebileceğini belirtti.

Altın fiyatları, 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs mali teşvik paketinin ABD Kongresi'nden geçmesinin ardından ay başındaki seviyelerine tekrar geldi. Öte yandan gram altın fiyatları dolar/TL kurundaki düşüşü takip ederek küresel altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenmedi. Yatırımcılar cuma günü ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketini imzalamasına odaklanırken, uzmanlardan gram altın için yükselebilir yorumu geldi.

"Gram altın 424 lirayı geçerse yükselebilir"

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda gram altın için; "395 üzerinde kalmasını haftalardır pozitif olarak görüyoruz. Fakat 424 gibi önemli bir direnci var. Yükseliş ivmesi için 424'ün geçilmesi gerekir. Düşüşlerde 406 ve 395 kademe yerleridir" ifadelerini kullandı.

Gram altın yükseliş trendinde

Meksa Yatırım günlük haber bülteninde, gram altının yükseliş trendinde olduğunu belirterek şu açıklamayı paylaştı;

"Gram Altın , ons tarafındaki yukarı harekete rağmen, USDTRY tarafında geri çekilme ile karşılaştığımız için, yukarı hareketin devam edemedi. Ancak 411 üzerinde kalmaya devam ediyoruz ve yukarı trend görünümü korunuyor.

411 üzerinde 420 - 424 - 427 ve 430 ilk hedefler olarak kullanılabilir.

Ancak 411 altına yeniden inerse 406 - 400 ve 393 e doğru gerileme gözleyebiliriz."