Altın için beklentisini açıkladı! Dikkat çeken iddia

Vatandaşlar, Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi? sorularına yanıt arıyor. Altındaki sert düşüşe ilişkin açıklamayı İHA'ya değerlendiren Kuyum Esnafı İlhami Yazıcı, altın yatırımcılarına 2021 ortalarında ons altının tekrar 2 bin dolar üzerine çıkabileceğini söyledi.

Yazıcı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Altında sert bir düşüş oldu fakat bu düşüş dolar kurunun düşmesinden dolayı oldu. Altının onsunda ciddi bir düşüş olmadı, ons altın 1750 - 1850 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Biz yatırımcılara dövizlerini bozdurarak altın almalarının daha karlı olacağını söylüyoruz. Küresel piyasalarda paralar değer kaybeder fakat altın her zaman güvenli bir yatırımdır. 300 sene öncede 500 sene önce de altın değerliydi, bugün de altın değerini koruyor. Biz altın yatırımcılarına bu dönemde panik yapmamalarını öneriyoruz, altın uzun vade bir yatırım aracıdır ve uzun vadede kazandıracaktır." dedi.

Yazıcı, ayrıca "Altının ons fiyatının 2021 ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.