  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Maskesi düşen Muharrem Sarıkaya'dan geri vites! İşçi-emekçi haklarından dem vuran Habertürk skandalı, kuru bir 'özür'le mi geçiştirecek?

Hani 'bir anlık' olmuştu! Muharrem Sarıkaya'nın skandal tokat görüntülerinin devamı ortaya çıktı!

Koronavirüs verileri açıklandı!

Avrupa ülkesinin devlet başkanı hastalığını açıkladı! "Son zamanlarda 10 kilo verdim"

Bu sözlerle sert tepki gösterdi: "Biz mi Yunan'ı denize döktük, yoksa Yunan mı bizi denize döktü?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Enflasyon en kısa sürede düşecek!

‘Tüm birimler teyakkuzda olmalı’ deyip uyardı: Seçim yok diye teminat verildi!

Habertürk'te skandal! Muharrem Sarıkaya çalışana tokat attı belediye başkanı donup kaldı

Altın fiyatlarında son durum..! Dünyaca ünlü stratejistlerden bomba 2022 ve 2023 açıklaması!

"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" oyuncusu 11. kattan düşerek hayatını kaybetti
Ekonomi Altın için 1000 lira tahmini tutan Haluk Özdil'den hayati uyarı: Ortalık fena karıştı! Paranız varsa...
Ekonomi

Altın için 1000 lira tahmini tutan Haluk Özdil'den hayati uyarı: Ortalık fena karıştı! Paranız varsa...

Altın konusunda 650, 800 ve 1000 lira öngörüleri çok geçmeden gerçekleşen araştırmacı yazar Haluk Özdil'in yeni uyarısı gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:09:00 - 2021-12-20 09:32:04
Altın için 1000 lira tahmini tutan Haluk Özdil'den hayati uyarı: Ortalık fena karıştı! Paranız varsa...

Altın tahminleri tutan araştırmacı yazar Haluk Özdil'in daha önce Haziran ayı için yaptığı 1000 lira öngörüsü çok geçmeden gerçekleşti.

Piyasalarda altın fiyatları sabah saatlerinde 1000 liranın üzerine çıktı.

Haluk Özdil, altın fiyatlarındaki yükselişle ilgili çok ama çok kritik bir uyarıda bulundu. Özdil, altını ve halen TL'de kalanların birkaç gün beklemesi gerektiğini söyledi.

İşte Özdil'in açıklamaları:

Ben altın için Mart'ı işaret etmiştim. 4 günde yükselmesi normal değil. Bu alımlar panik alımıdır. 13-14 gün tedirginlik olacaktır. Panik alımı yapmayın. Satış da yapmayın. Kaosa yakın bu alımlar piyasayı etkileyebilir. Mahallenizin esnafını da düşünün. Can derdine düşmüş gibi yapmamak lazım. Hayat devam ediyor. Açlıkla yüzyüze değiliz. Kapitalist sistem çok kırılgan, insan kanınını enmek üzerine kuruludur. Bu sistem değişmelidir. Refah payının geniş kitlelere yayılmasını ortaya çıkaran bir sistem geliştirilmelidir. Bir payın sürekli olarak para kazanması, kar etmesi normal değildir. Toplumsal sınıflar içerisinde sağlıklı yaşanacaksa bu refahın herkese yayılması gerek. Artık orta sınıf, dar gelirli tarafa doğru kaymaya başladı. Dünya bu şekilde hiçbir yere gidemez. Bunun dünyada rahatsızlık hatta savaşa doğru giden bir süreci tetikleyeceği ortadadır. Reel altınınızı elinizden sakın çıkarmaya çalışmayın. Bankalarda mevduat hesaplarında bulunan altınlar piyasayı şişiriyor. Sakin olun. Şu 1-2 güne biraz dikkat edin. Bir önünüzü görün. Ortalığın durulmasını beklemek gerekiyor.

Haluk Özdil, '3 ay içerisinde o ülke fena karışacak' diyerek uyardı: Sakın seyahat etmeyin
Haluk Özdil, '3 ay içerisinde o ülke fena karışacak' diyerek uyardı: Sakın seyahat etmeyin

Gündem

Haluk Özdil, '3 ay içerisinde o ülke fena karışacak' diyerek uyardı: Sakın seyahat etmeyin

Haluk Özdil'den çok konuşulacak sözler! 'O gün dünya yok olmanın eşiğine geldi! Saldırı Türkiye üzerinden yapıldı'
Haluk Özdil'den çok konuşulacak sözler! 'O gün dünya yok olmanın eşiğine geldi! Saldırı Türkiye üzerinden yapıldı'

Gündem

Haluk Özdil'den çok konuşulacak sözler! 'O gün dünya yok olmanın eşiğine geldi! Saldırı Türkiye üzerinden yapıldı'

Haluk Özdil'den canlı yayında olay sözler: O ilacı kullandım, az kalsın ölüyordum
Haluk Özdil'den canlı yayında olay sözler: O ilacı kullandım, az kalsın ölüyordum

Gündem

Haluk Özdil'den canlı yayında olay sözler: O ilacı kullandım, az kalsın ölüyordum

Haluk Özdil'den ezber bozan sözler: O isim tek tuşla insanları öldürecek
Haluk Özdil'den ezber bozan sözler: O isim tek tuşla insanları öldürecek

Gündem

Haluk Özdil'den ezber bozan sözler: O isim tek tuşla insanları öldürecek

Haluk Özdil, 29 Mayıs'ta 'Lübnan'ı darmadağın edecekler' demişti! Yeni açıklaması olay oldu
Haluk Özdil, 29 Mayıs'ta 'Lübnan'ı darmadağın edecekler' demişti! Yeni açıklaması olay oldu

Gündem

Haluk Özdil, 29 Mayıs'ta 'Lübnan'ı darmadağın edecekler' demişti! Yeni açıklaması olay oldu

Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım
Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım

Gündem

Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım

Altın alacaklar bu tahmin olay! Haluk Özdil hem tarih hem rakam verdi: 10 bin liranız varsa...
Altın alacaklar bu tahmin olay! Haluk Özdil hem tarih hem rakam verdi: 10 bin liranız varsa...

Ekonomi

Altın alacaklar bu tahmin olay! Haluk Özdil hem tarih hem rakam verdi: 10 bin liranız varsa...

'Altın 650 lira olacak' diyen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Yeni altın alacak olanlar...
'Altın 650 lira olacak' diyen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Yeni altın alacak olanlar...

Ekonomi

'Altın 650 lira olacak' diyen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Yeni altın alacak olanlar...

Altının 650 lira olacağını bilen ve sonra 800 diyen Haluk Özdil'den yeni uyarı: Dikkat, yatırımlar oraya yapılmalı
Altının 650 lira olacağını bilen ve sonra 800 diyen Haluk Özdil'den yeni uyarı: Dikkat, yatırımlar oraya yapılmalı

Ekonomi

Altının 650 lira olacağını bilen ve sonra 800 diyen Haluk Özdil'den yeni uyarı: Dikkat, yatırımlar oraya yapılmalı

Haluk Özdil'den gündemi altüst edecek sözler! Bill Gates'in korkunç Türkiye planını açıkladı
Haluk Özdil'den gündemi altüst edecek sözler! Bill Gates'in korkunç Türkiye planını açıkladı

Gündem

Haluk Özdil'den gündemi altüst edecek sözler! Bill Gates'in korkunç Türkiye planını açıkladı

Altının 650 ve 800 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Bir şeyler olacak altını olan sakın bunu yapmasın
Altının 650 ve 800 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Bir şeyler olacak altını olan sakın bunu yapmasın

Ekonomi

Altının 650 ve 800 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Bir şeyler olacak altını olan sakın bunu yapmasın

Altın tahminleri bir bir gerçekleşen Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek dolar uyarısı: Kulağıma geliyor! Yapmayın
Altın tahminleri bir bir gerçekleşen Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek dolar uyarısı: Kulağıma geliyor! Yapmayın

Ekonomi

Altın tahminleri bir bir gerçekleşen Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek dolar uyarısı: Kulağıma geliyor! Yapmayın

Anlık güncel altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar bugün gram altın fiyatı ne kadar? 20 Aralık 2021 altın fiyatları
Anlık güncel altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar bugün gram altın fiyatı ne kadar? 20 Aralık 2021 altın fiyatları

Ekonomi

Anlık güncel altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar bugün gram altın fiyatı ne kadar? 20 Aralık 2021 altın fiyatları

Dolar ne kadar oldu? 20 Aralık 2021 Pazartesi dolar kuru bugün ne kadar? Anlık dolar, euro fiyatı!
Dolar ne kadar oldu? 20 Aralık 2021 Pazartesi dolar kuru bugün ne kadar? Anlık dolar, euro fiyatı!

Ekonomi

Dolar ne kadar oldu? 20 Aralık 2021 Pazartesi dolar kuru bugün ne kadar? Anlık dolar, euro fiyatı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay