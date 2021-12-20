Altın için 1000 lira tahmini tutan Haluk Özdil'den hayati uyarı: Ortalık fena karıştı! Paranız varsa...

Altın tahminleri tutan araştırmacı yazar Haluk Özdil'in daha önce Haziran ayı için yaptığı 1000 lira öngörüsü çok geçmeden gerçekleşti.

Piyasalarda altın fiyatları sabah saatlerinde 1000 liranın üzerine çıktı.

Haluk Özdil, altın fiyatlarındaki yükselişle ilgili çok ama çok kritik bir uyarıda bulundu. Özdil, altını ve halen TL'de kalanların birkaç gün beklemesi gerektiğini söyledi.

İşte Özdil'in açıklamaları:

Ben altın için Mart'ı işaret etmiştim. 4 günde yükselmesi normal değil. Bu alımlar panik alımıdır. 13-14 gün tedirginlik olacaktır. Panik alımı yapmayın. Satış da yapmayın. Kaosa yakın bu alımlar piyasayı etkileyebilir. Mahallenizin esnafını da düşünün. Can derdine düşmüş gibi yapmamak lazım. Hayat devam ediyor. Açlıkla yüzyüze değiliz. Kapitalist sistem çok kırılgan, insan kanınını enmek üzerine kuruludur. Bu sistem değişmelidir. Refah payının geniş kitlelere yayılmasını ortaya çıkaran bir sistem geliştirilmelidir. Bir payın sürekli olarak para kazanması, kar etmesi normal değildir. Toplumsal sınıflar içerisinde sağlıklı yaşanacaksa bu refahın herkese yayılması gerek. Artık orta sınıf, dar gelirli tarafa doğru kaymaya başladı. Dünya bu şekilde hiçbir yere gidemez. Bunun dünyada rahatsızlık hatta savaşa doğru giden bir süreci tetikleyeceği ortadadır. Reel altınınızı elinizden sakın çıkarmaya çalışmayın. Bankalarda mevduat hesaplarında bulunan altınlar piyasayı şişiriyor. Sakin olun. Şu 1-2 güne biraz dikkat edin. Bir önünüzü görün. Ortalığın durulmasını beklemek gerekiyor.