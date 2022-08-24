Altın günü gibi sürekli toplanıyorlardı... 6'lı masa tatile çıktı!

2023 seçimlerine az bir zaman kala siyasi partiler de hazırlıklarına devam ediyor...

Seçimler için koalisyonu benimseyen CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleri de 6'lı masayı kurarak birlikte hareket etme kararı aldı.

Aday kim olacak?

Ancak masanın kuruluşundan bu yana liderler "Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak?" sorusuna cevap bulamadı.

8 ayda 6 toplantı

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaklaşık 8 ayda 6 kez toplanan muhalefet liderlerinin Saadet Partisi'nin misafirliğinde gerçekleşen son toplantıda da aday belirleyememesi parti tabanlarında eleştirilere neden oldu.

Masaya 45 gün tatil

Toplantıların ilk turunda sonuç alamayana 6'lı masa liderleri, adayın 2. tur toplantıların sonucunda belirleneceğinini belirtip 2 Ekim'e kadar toplanmama kararı alarak tatile çıktı.