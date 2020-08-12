Altın geriliyor, petrol fiyatları yükselişte

Altının onsu 2 bin doların altına doğru geriledi. Ancak Çin-ABD anlaşmazlığının global ticarete yeni yansımalarının olabileceğine işaret eden ekonomistler, onsun bin 950 dolara kadar çekildikten sonra yeniden bir hareketlenme içine girebileceğini söylüyor. Aşının bulunup insanlar üzerinde denenmesi ve yaygın olarak kullanılmasından ancak 6 ay sonrasına kadar bu dalgalanmanın devam edebileceği görüşü de ağırlık kazanıyor. Yurt içinde ise dün dolar/TL kuru 7,30’lu seviyelerde seyrederken euro/TL ise 8,60 seviyesinde işlem gördü.