Altın fiyatlarında son durum, gram altın ne kadar?

Son zamanların en çok değer kazanan madeni altın ve gümüş oldu. Pandemi nedeniyle dünya piyasalarında meydana gelen daralma yatırımcıları değerli madenlere yönlendirdi. Altına yapılan yatırım sadece kişiler ve şirketlerle kısıtlı kalmayıp dünya devletleride buna dahil oldu. Çok yüksek talebin olması nedeniyle altın ons fiyatı 2070 dolarları gördü.

Peki gün içerisinde altın fiyatları ne durumda?

Gün içinde altın ons fiyatında herhangi bir dalgalanma olmazken, güne 1924 dolar civarında başlayan ons fiyatı saat 15.15 itibariyle 1927 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın Fiyatları!

Altın Ons Fiyatı: 1927 dolar

Gram Altın: 454 TL

Çeyrek Altın: 751 TL

Cumhuriyet Altını: 3.060 TL

Tam Altın: 3.005 TL

Yarım Altın: 1.502 TL

14 Ayar Altın: 265 TL

18 Ayar Altın: 340 TL