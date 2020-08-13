  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum, gram altın ne kadar?

Altın piyasasında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? Altın ons fiyatı kaç dolardan işlem görüyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:16:00 - 2020-08-13 15:19:14
Altın fiyatlarında son durum, gram altın ne kadar?

Son zamanların en çok değer kazanan madeni altın ve gümüş oldu. Pandemi nedeniyle dünya piyasalarında meydana gelen daralma yatırımcıları değerli madenlere yönlendirdi. Altına yapılan yatırım sadece kişiler ve şirketlerle kısıtlı kalmayıp dünya devletleride buna dahil oldu. Çok yüksek talebin olması nedeniyle  altın ons fiyatı 2070 dolarları gördü.

Peki gün içerisinde altın fiyatları ne durumda?

Gün içinde altın ons fiyatında herhangi bir dalgalanma olmazken, güne 1924 dolar civarında başlayan ons fiyatı saat 15.15 itibariyle 1927 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın Fiyatları!

Altın Ons Fiyatı: 1927 dolar

Gram Altın: 454 TL

Çeyrek Altın: 751 TL

Cumhuriyet Altını: 3.060 TL

Tam Altın: 3.005 TL

Yarım Altın: 1.502 TL

14 Ayar Altın: 265 TL

18 Ayar Altın: 340 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Savunma Bakanı Mark Esper'i g..
Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!
Gündem

Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatan Dilipak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız..
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı