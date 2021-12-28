Altın fiyatları yükselmeye başladı! Gram altın 700 lirayı zorluyor

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,4 üzerinde 673,8 liradan tamamladı.

Çeyrek ve Cumhuriyet ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla 690 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.131 lira, Cumhuriyet altını da 4.618 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.814 dolardan alıcı buluyor.

Piyasada son durum

Analistler, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti. Londra piyasalarında bugün de Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini ve ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ile Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.