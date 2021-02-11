Altın fiyatları yeniden düşüşte!

Altın fiyatları, üç günlük yükselişin ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın işsizlik ile ilgili yorumlarıyla düşüşe geçti. Gram altın hafta başında yükseldikten sonra dalgalı bir seyir izlerken, gümüş ise bugün yaşadığı düşüşle beraber bu hafta negatif tarafa geçti.

Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübünde yaptığı bir konuşmada ABD’nin istihdam piyasasının tamamen bir toparlanmadan hala çok uzak olduğunu söyledi ve kanun yapıcılar ile özel sektöre işçileri destekleme çağrısında bulundu.

Ons altın, 2021 yılında ilk 6 haftanın 4’ünü düşüşle kapatırken, Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi için bastırmasıyla bu haftayı yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor. Üç günlük yükselişin ardından yeniden düşüşe geçen ons altın, 1.840 doların altına geriledi.

Gümüş, bu haftaya ons başına 27 doların altında başladıktan sonra ciddi bir yükseliş kaydederek neredeyse 28 dolar seviyelerine kadar ulaşmıştı. Salı günü akşam saatlerinden sonra düşüş eğilimine geçen gümüş, bu haftaki kazançlarının hepsini geri vererek haftalık kayıp tarafına geçti.

Gram altın, haftaya 410 TL civarında başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve Dolar/TL ’deki yatay seyirle beraber 420 TL’ye kadar yükselmişti. Küresel altın fiyatlarındaki düşüş ile beraber gram altın da düşüşe geçti.

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının izlediği sıkı para politikasıyla 28 Ocak’tan bu yana yüzde 4,62 değer kaybederken gram altın ve ons altın, kurdaki düşüş ile beraber ayrışıyor.

Ons altın fiyatı

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın işsizlik ile ilgili yorumlarıyla TSİ 07:59’da yüzde 0,38 düşüşle ons başına 1.836 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altın düşüşe rağmen bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın bu haftaya 410 TL civarında başladıktan sonra hafta başından bu yana yüzde 2 yükselişle 420 TL’ye kadar ilerledi. Gram altın küresel altın fiyatlarındaki düşüş ve dolar/TL’deki yatay seyirle beraber perşembe günü yüzde 0,4 düşüş kaydederek 416 TL’ye geriledi.

Gümüş fiyatı

Gümüş bu haftaya yükselişle başladıktan sonra düşüşe geçerek tüm haftalık kazançlarını geri verdi. Haftalık yüzde 0,37 aşağıda olan gümüş, perşembe günü yüzde 0,7 düşüşle ons başına 26,82 dolar civarından işlem görüyor.