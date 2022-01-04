Altın fiyatları sert düştü! 30 dolar birden...
Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. ABD tahvil faizinin yükselmesiyle birlikte Ons altın 30 dolar birden düşüş gösterdi. Dün 800 lirayı aşan gram altın ise bugün 760 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar dün önce 13.80 liranın üzerine tırmanmış, ardından 13 liranın altına gerilemişti. Dolar yeni güne ise 13.15 liradan başladı.
Altın fiyatlarındaki volatilite dar bantta da olsa devam ediyor. Ons Altın fiyatları ABD'de oluşan ekonomik gelişmelerin etkisinde kalarak sert düşüş gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin getirisinin hızlı yükselmesi Altın fiyatlarını yaklaşık 30 dolar birden düşürdü.
Altın fiyatları dün yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. Ons altın güne 1802 dolardan başladı.
Ons altındaki düşüşe paralel olarak Gram Altın fiyatları da kayba yöneldi. Dün 800 lirayı aşan gram altın bugün 760 lira seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın güne 757 lira seviyesinden başladı.