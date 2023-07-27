Altın fiyatları! Parasını oraya yatıranlar, altında fırsatı kaçırmayın! Hızlı değişim hareketi başlaması mümkün

Dövizdeki yükseliş sebebiyle rekor artış gerçekleştiren altın her tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz yükseltse de kademeli olarak sert yükseliş gerçekleşmediği için altında artış devam ediyor. Yatırımcılar Temmuz ayı için FED kararını beklerken altın alıp satmanın doğru tarihini araştırıyor. Ekonomist ve altın uzmanı Tunç Şatıroğlu konuyla ilgili çarpıca açıklamalar yaptı.

ALTIN ALACAKLAR ZAMAN KAYBEDİYOR

Altındaki tarihi rekorlar kırılmaya devam edilirken gözler FED’e çevrilmişti. FED kararı öncesi 25 baz puan artışın neredeyse kesin olduğunu belirten Şatıroğlu’nun tahmini doğru çıkmıştı. Şatıroğlu altın düşerse farklı bir sebepten düşecek demişti.

FED kararının ardından hareketlilik olacağını belirten Şatıroğlu altın borcunuz olmasın açıklamasını yapmıştı. Altında FED kararı sonrası 1950 dolar üzerinde seyrederse hedefin 2000 ya da 2050 dolar olduğunu söylemişti. 1950’nin altında kalırsa sat sinyali olarak yorumlanmıştı. Bugün 1982 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı şuanda 1946 dolarda seyrediyor yatırımcıların Cuma günü hareketleri dikkatli izlemesi gerekiyor.

Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner ise

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Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini de paylaşan uzman isim, "Özellikle gıda ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi enflasyonist beklentileri körüklerken, altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyatlarını arttıracaktır. Ons altının 2000 dolar seviyelerine doğru hareketlerin hızlanması beklenebilir. Gram altın tarafına baktığımızda ise, önümüzdeki süreçte hızlı hareketlerin başlaması ve 1800 TL seviyelerini görmesi mümkün” değerlendirmede bulundu.