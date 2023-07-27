Altın fiyatları! Parasını oraya yatıranlar, altında fırsatı kaçırmayın! Hızlı değişim hareketi başlaması mümkün
Ekonomist ve altın uzmanı Tunç Şatıroğlu konuyla ilgili çarpıca açıklamalar yaptı. ALTIN ALACAKLAR ZAMAN KAYBEDİYOR. Altındaki tarihi rekorlar patladı, patlamaya kırılmaya devam edecek, durdurulamıyor! Gram altın fiyatı Fed faiz kararı ile sıçradı: ‘Hızlı hareketlerin başlaması mümkün’ diyerek uyardılar: Yıl sonuna kadar o seviye aşabilir… ABD’li dev banka ons altın için 2024’te rekor seviyelere ulaşacağını tahmin ederken, Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner ise gram altın için 1800 TL tahmininde bulundu. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları...
Dövizdeki yükseliş sebebiyle rekor artış gerçekleştiren altın her tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz yükseltse de kademeli olarak sert yükseliş gerçekleşmediği için altında artış devam ediyor. Yatırımcılar Temmuz ayı için FED kararını beklerken altın alıp satmanın doğru tarihini araştırıyor. Ekonomist ve altın uzmanı Tunç Şatıroğlu konuyla ilgili çarpıca açıklamalar yaptı.
ALTIN ALACAKLAR ZAMAN KAYBEDİYOR
Altındaki tarihi rekorlar kırılmaya devam edilirken gözler FED’e çevrilmişti. FED kararı öncesi 25 baz puan artışın neredeyse kesin olduğunu belirten Şatıroğlu’nun tahmini doğru çıkmıştı. Şatıroğlu altın düşerse farklı bir sebepten düşecek demişti.
FED kararının ardından hareketlilik olacağını belirten Şatıroğlu altın borcunuz olmasın açıklamasını yapmıştı. Altında FED kararı sonrası 1950 dolar üzerinde seyrederse hedefin 2000 ya da 2050 dolar olduğunu söylemişti. 1950’nin altında kalırsa sat sinyali olarak yorumlanmıştı. Bugün 1982 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı şuanda 1946 dolarda seyrediyor yatırımcıların Cuma günü hareketleri dikkatli izlemesi gerekiyor.
Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner ise
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini de paylaşan uzman isim, "Özellikle gıda ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi enflasyonist beklentileri körüklerken, altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyatlarını arttıracaktır. Ons altının 2000 dolar seviyelerine doğru hareketlerin hızlanması beklenebilir. Gram altın tarafına baktığımızda ise, önümüzdeki süreçte hızlı hareketlerin başlaması ve 1800 TL seviyelerini görmesi mümkün” değerlendirmede bulundu.