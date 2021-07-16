Altın fiyatları ne olur? Yorum yapan ünlü ekonomist uyardı

Altın 2021’in en önemli yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları için yorum bekleyen yatırımcı da, ünlü isimlerin tahminlerini yakından takip ediyor. Bu doğrultuda yatırımcı için görüşlerini paylaşan Fon Yöneticisi Eral Karayazıcı, altın için olası senaryoları değerlendirdi.

Hürriyet/Bigpara’nın haberine göre Eral Karayazıcı şunları söyledi:

Toplumun önemli bir kesimi haklı olarak altını yakından tahmin ediyor. Çünkü son 2 yılda yaşadığı ralliyle, tasarruflar içinde önemli bir pay kazandı. Hatırlayalım ne oldu; 2018’in ortasından 2020’nin ortasına kadar altın dolar bazında aşağıdan yukarı yüzde 76’lık bir ralli gerçekleştirdi. Kabaca 1175 dolardan 2075 dolara kadar yükseldi.

Sonrasında rota aşağıya döndü ve 6 aydır devam eden bir düşüş trendi var. Geçen hafta 2075’ten 1750 dolarla test edildi. Yüzde 17 kadar geri gelmiş oldu. Bu rallide kaybettiği primin kabaca 5’te 1’ini verdi.

Bundan sonra ne olacak? (Tabloyu göstererek) Burada solda, son bir buçuk yılda altın fiyatlarında dolar bazındaki değişimi görüyorsunuz. Kısa vadede altında yukarı yönlü bir tepki hareketine zemin yaratan klasik teknik analizde tepeler dipler çizilerek oluşturulan bir kanal desteğine gelmiş durumda.

Buradan yukarı yönlü bir tepki yaşayabilir mi? Bence olasılığı yüzde 51’den daha düşük değil. 1835 dolara yani ilk kanal direncine veya en iyimser senaryoda 1900 dolara kadar bir tepki yükselişiyle karşılaşmamız mümkün. Ne yapar bu; 1835 yüzde 6, 1900 doların test edilmesi ise yaklaşık cari fiyattan yüzde 9 buçukluk bir getiri sağlar. Kaldı ki bu tepkinin de garantisi yok, onu hatırlatayım.

Peki daha yukarı gidebilir mi? Bence zor. Çünkü ana rotanın 2023 yılına kadar altın cephesinde negatif olacağı yönündeki görüşümü koruyorum. Tahvil faizlerinin Amerika’da ve Amerika’nın liderliğinde tüm gelişen ülkelerde yükselmesi, rakibinin eli kuvvetlenince de bunun altın adına dezavantaj olması ve altının da ana trendinin önümüzdeki 2 yıl bir yukarı iki aşağı, bir yukarı iki aşağı gibi bir eğimle devam etmesi benim hala şansını en yüksek gördüğüm senaryo.

Bunu ne değiştirir? Bunu, dünya genelinde ekonomiyi bozacak, FED’in faiz artırımına imkan vermeyecek, varlık alım programlarını bitirmesine imkan vermeyecek majör bir şok bozabilir. O yüzden ana senaryoda altında kalıcı ve uzun soluklu bir yükseliş beklemek güç.