Altın fiyatları için ses getirecek tahmin: O tarihte düşecek

Son dakika… Yatırımcılar altın fiyatları son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Gram altın, ons altın fiyatlarındaki yükselişle uzun süreli düşüşüne son verdi ve bir haftada 70 liranın üzerinde kazandırdı. “5 Ekim 2022 gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?” sorularına yanıt aranırken piyasa analistinden Cuma günü için kritik uyarı geldi. Analist, altının gram fiyatı için Cuma günü düşüş ve ardından yeniden yükseliş beklendiğini söyledi.

Altın fiyatlarına ilişkin CNN’e değerlendirmede bulunan Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, “Dolar endeksi zirveden geriledi. Dolardaki düşüş ile küresel piyasalarda para birimlerinde değer artışı gözlemlendi. Bununla beraber altının onsunda da bir hareketlilik oldu. Burada en hareket beklediğimiz nokta ABD 10 yıllık tahvillerindeydi. 10 yıllıklar Cuma günü kendisini gösterdi. Eksi 5 gibi bir düşüş yaparak altın fiyatlarının yükseleceğini bize göstermişti. Burada ons altın üzerindeki baskının azalmasıyla bize nasıl tepki verebileceğini görüyoruz. Fed’in şahin açıklamaları olmadığı sürece de onsun üzerindeki baskılar azalacaktır. Ve altın fiyatları da yukarı yönlü ivmesini devam ettirecektir” dedi.

Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki yaratacağına dair de yorum yapan Tuğsavol, “Verinin beklenen veya beklenti üstünde gelmesiyle dolar endeksinde az da olsa bir yukarı yönlü hamle görülebilir. Altının onsu ve gram altın yeniden baskılanacaktır. Bu da bize yeniden alım fırsatı verebilecektir. Cuma günü gram altında düşüş bekliyoruz. Ama ilerleyen günlerde yeniden yükselişini devam ettirecektir” ifadelerini kullandı.