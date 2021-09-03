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Ekonomi

Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor! İşte son rakamlar

Eylül ayına gelmemiz ve düğün ile nikahlardaki azalmaya paralel olarak çeyrek altın ve gram altına olan ilgi de biraz kesildi. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen büyük değer görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 09:29:00 - 2021-09-03 11:03:52
Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor! İşte son rakamlar

Güncel ve canlı altın fiyatları, serbest piyasaların son işlem gününde de son dakika hareketliliğini sürdürüyor. Uzun bir süredir dalgalanma içerisinde altın fiyatları, bugün de aynı ivmesini devam ettiriyor. Bu noktada, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı değişiklik gösteriyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 482,50

SATIŞ(TL) 482,57

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 784,00

SATIŞ(TL) 796,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.566,00

SATIŞ(TL) 1.590,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.122,00

SATIŞ(TL) 3.174,00

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