Altın fiyatları bugün ne kadar, ne olur? FED sonrası İslam Memiş'ten altın tahmini! 18 Aralık Pazar gram altın rakamı, Ceyrek altın, altın bilezik, tam altın güncel fiyat listesi

ALTIN FİYATLARI 18 Aralık Pazarhemen her pazar olduğu gibi ekonomi gündemini takip eden yatırımcılarla birlikte özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merak ediliyor. Piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden yapılıyor. Altın alacaklar dikkat fiyatlara bakmadan hareket etmeyin! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Hafta sonunun ilk gününde döviz kurunda hareketlilik yaşanıyor. Borsa kapalı işlem boyutu aktarılmıyor olsa da uluslararası piyasalarda analistler, hafta başında altının dikkat çekeceğini belirtti. Ancak fiyatın yukarı mı aşağı mı yöneleceği konusunda net tahmin verilmedi. Altında dalgalı sürecin bir süre daha devam edeceği iddia ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell piyasaları hareketlendirecek mesajlar verdi.

ALTIN FİYATLARINDA ‘POWELL’ ETKİSİ VAR

Fed faiz artırım hızını düşürmesine rağmen Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar sonrası altın fiyatları düşüşe yöneldi. Powell faiz artırımlarına devam edileceği sinyalini verirken, olası bir faiz indirimi için enflasyonda belirgin bir düşüş görülmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum Powell’dan faiz indirimi mesajı bekleyen piyasaları şaşırttı.

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞİN DEVAMI GELECEK Mİ?

Youtube'dan yeni bir video yayınlayan İslam Memiş, altın ve gümüşle ilgili şok açıklamalar yaptı:

"Dolar endeksindeki düşüşle stabil kalan bir dolar kuru var karşımızda. Euro dolar paritesindeki beklentimiz gerçekleşti, yine yukarı yönlü hamleler bekliyoruz. Petrol fiyatlarında bir yükseliş oldu. Yakında pompaya zam olarak yansıyabilir. Dün 1820'ye kadar yükselen altının ons fiyatı 1809 dolar seviyelerinde. 1815, devamında 1830 dolar seviyeleri var. Kasım ayı itibarıyla yükselişler başladı. Şimdi direnç seviyelerini takip etmeye devam ediyorum. 1830 dolar kırıldıktan sonra yukarıda 1860 dolar var.

Gram altın TL fiziki tarafta 1092-94 lira aralığında. Dün cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 1100 lirayı test etti. Rekor cümlesini bundan sonra duymaya devam edeceksiniz. Çünkü benim beklediğim rekorlar daha gelmedi.

"GRAM ALTIN 1200 TL OLMADAN ALTIN YÜKSELDİ DEMEYECEĞİM"

Benim bir sözüm vardı, gram altın 1200 olmadan altın fiyatları yükseldi demeyeceğim. Daha yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek mi, evet beklentim o yönde. Yeni zirveler test edilebilir. Altın almak isteyenler zaman zaman fırsat bulacaktır."

FED faiz kararı sonrası açıklamalar piyasayı derinden etkiledi. Özellikle 1 yıldan fazladır patlamayı bekleyen kripto borsasında kıpırdamalar hissedildi. Ancak yükselişi yatırımcıların yüzünü güldürmedi. ABD Merkez Bankası FED faiz artırımlarını uzun süre daha devam edeceği öngörülüyor. Perşembe günü açıklanan karar sonrası Cuma günü sabahın ilk saatlerinde fiyatları kapanışa göre yüzde 0.2 oranında arttı. Altın ons fiyatı 1780 dolara yükseldi. Paralel düzeyde haftalık altın işlemlerinin yüzde 0.1 yükseldiği açıklandı.

18 ARALIK PAZAR 2022 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.074,68

Gram altın satış: 1.074,86

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.762,00

Çeyrek altın satış: 1.785,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.512,00

Yarım altın satış: 3.571,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.057,00

Tam altın satış: 7.119,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.216,00

Cumhuriyet altını satış: 7.325,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.253,00

Ata altın satış: 7.305,00

22 Ayar Bilezik Altın fiyatları

989.5700 1066.0000

18 Ayar Altın

759.2900 876.0000

14 Ayar Altın

614.7200 696.0000

18 Aralık 2022 ons altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 1.792,10 dolar düzeylerinde bir denge sağlarken, uluslararası piyasada 1.792,40 dolar tutarına alıcı buluyor.