Altın fiyatları bu seviyelerde kalıcı mı? Gram ve çeyrek kendine yer arıyor

Bugün sabah itibarıyla çeyrek altın 3115 lira seviyesinde işlem görmeye devam ederken gram altın da 1904 lira seviyelerinde kendine yer edinmiş durumda. Ons altında merkez bankalarının yeni yılda faiz indirimlerine başlaması algısı piyasada yayılırken, tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte son iki günde hızlı bir yükseliş yaşandı. Dün ons altın 2050 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bugün ABD’de PMI verileri takip edilirken 2020 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin devamı beklenebilir.

Takip noktaları

Ahlatcı Yatırım değerlendirmesine göre; İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2030 dolar seviyesi üzerinde 2045 dolar ile 2055 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak.

Gram altının seyri

Gram altında kur tarafında yaşanan yatay fiyatlama ile birlikte son iki gündür ons altında ABD’de Fed toplantısı sonrasında güvercin söylemler ile birlikte yaşanan yükselişin etkileri devam ediyor. Dün gün içerisinde 1907TL seviyesine kadar yaşanan yükseliş sonrasında bugün de ons altın fiyatlamasına paralel daha yatay bir gün içi fiyatlama bekliyoruz. Veri akışı nispeten daha zayıf olacak günde teknik olarak ilk direnç seviyesi 1900TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1910TL ve 1920TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1890TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1880TL ve 1860TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.