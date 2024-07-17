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Ekonomi Altın fiyatları alev aldı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi

Altın fiyatları alev aldı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 17:40:00 -
Altın fiyatları alev aldı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Altın fiyatlarındaki güçlenme devam ediyor. Fed'in faiz indirimine yaklaşması, Donald Trump'ın seçimi kazanma ihtimali altını güçlendiriyor. Gram altın 2 bin 639 lira ile tarihi rekor kırdı.

Küresel piyasalarda altındaki yükseliş dikkatlerden kaçmadı. ABD'de son açıklanan enflasyonun düşük çıkmasının Fed'in faiz indirmek için elini güçlendirirken yine ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanacağı beklentisi de altını destekliyor.

Ons altın güne 2468 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2464 dolar, en yüksek de 2482 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2478 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Gram altın güne 2623 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2619 lira, en yüksek de 2639 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2628 liradan alıcı buluyor. Tarihi rekoru 2639 lira oldu.

Kapalıçarşı'da gram altın 2613 liradan alınırken 2651 liradan satılıyor.
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ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN

Fed faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 çarşamba günü yapılacak. Saat 21.00'de açıklanacak kritik faiz kararı ile birlikte altının fiyatı da takip edilecek.

Fed'in politika faizi şu anda yüzde 5,25-5,50 aralığında.

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