Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.427,00 lira oldu19 Aralık 2018 Çarşamba 17:36
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.427,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|214,60
|214,80
|213,30
|213,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.414,00
|1.435,00
|1.406,00
|1.427,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|196,00
|200,00
|194,50
|198,50
|Lira (Tam) Ziynet
|1.382,00
|1.402,00
|1.374,00
|1.394,00
|Yarım Ziynet
|691,00
|701,00
|687,00
|697,00
|Çeyrek Ziynet
|346,00
|351,00
|343,00
|348,00
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