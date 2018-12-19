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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.435,00 lira oldu

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:10
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.435,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)214,60214,80214,50214,70
Cumhuriyet Ata Lira1.414,001.435,001.414,001.435,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)196,00200,00195,60199,60
Lira (Tam) Ziynet1.382,001.402,001.381,001.401,00
Yarım Ziynet691,00701,00691,00701,00
Çeyrek Ziynet346,00351,00345,00350,00


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:10
  1. altın fiyatları

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