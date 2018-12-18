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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.438,00 lira oldu

18 Aralık 2018 Salı 12:50
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.438,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)214.50214,70215,10215.30
Cumhuriyet Ata Lira1.414,001.435,001.417,001.438,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)195,50199,50196,00200,00
Lira (Tam) Ziynet1.381,001.401,001.385,001.405,00
Yarım Ziynet691,00701,00693,00703,00
Çeyrek Ziynet345,00350,00346,00351,00

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:50
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