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Ekonomi Altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:42:43 -
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,0 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.143,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,80 472,00 473,80 474,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.109,00 3.130,00 3.122,00 3.143,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00 432,00 436,00
Lira(Tam) Ziynet 3,038,00 3.058,00 3.051,00 3.071,00
Yarım Ziynet 1.519,00 1.529,00 1.526,00 1.536,00
Çeyrek Ziynet 760,00 765,00 763,00 768,00

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