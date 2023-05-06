Altın fiyatı: Altın almak için bekleyenler, altın fiyatına ilişkin tahminler! İslam Memiş uyardı: Gram altın...

Finans analisti İslam Memiş, piyasa gündemine dair rakamsal analizlerde bulundu. Gram altın ve gümüş emtiaları için yaptığı önerilerle adından söz ettiren Memiş'in önümüzdeki aylar için "Hiçbir yatırımcıya kaybettirmez" dediği yatırım aracı ise bu kez şaşırttı.

Memiş, ilk olarak, yatırımda daha geri planda tuttuğu dolar ve euro konusunda şunları söyledi:

"Dolar kuru 19.50 ekranlarda. Kapalıçarşı'da 20.42-53 lira aralığında. Dolar endeksinde bir toparlanma oldu. Tekrar 101 üzerine atak gerçekleştirdi. Bu gelişmenin sebebi de ABD'den iyi veriler gelmesi. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz.

ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentilerinde karar verdi. Artık önümüze bakabiliyoruz.

Elimde TL var döviz alayım mı gibi cümleleri kuranlara diyorum ki dövizi yatırım aracı olarak görüyorsan, ki biz görmüyoruz, madem kağıt paraya yatırım yapacaksın, bunun adı dolar değil, euro'dur. Dolarda 24-25 lira aralığı, bu olursa euro TL de 28.75-29 liraya kadar yükselir. Ona göre karar vermenizde isabet var."

İslam Memiş, bu değerlendirmesinin ardından yatırım için işaret ettiği yatırım aracını açıkladı!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalındaki "En karlı işlemi nasıl yapabilirim?" başlıklı videosunda şunları söyledi:

"HİÇBİR YATIRIMCIYA KAYBETTİRMEZ"

"Borsa tarafında 4000'e kadar gerilemenin mümkün olacağını ifade etmiştim. Seçimlerden önce 4000-4500 arasındaki sert düşüşleri yatırımcılar değerlendirmeli. Bu yaz, bu yıl 6000'e kadar beklentimi koruyorum. Döviz mi, emtia mı diye soranlara borsa diyorum. Döviz kurları baskılansa da emtiaya, borsaya kıyasla fazla bir getirisi yok. Gram altın yatırımcısı da işçilik ödüyor. Borsa daha cazip diyorum bu yüzden. Borsa tarafında işlem yapanlara yine yazımda da ifade ettiğim gibi, borsadaki düşüşler acemi yatırımcılar, profesyonel destek almayanları üzüyor ama gereksiz. Her seçim öncesi piyasalarda bir satış baskısı olur. Bizim borsamızın yabancı yatırımcı sayısı da yüzde 29'e geriledi. Yabancı yatırımcıların bekleme süresi 6 ay, yerli yatırımcıların bekleme süresi 28 gün. 2023 yılında borsa tarafındaki düşüncemiz, evet, yine kazançlar olacaktır ama 2022'de olduğu gibi bir beklentiye girmeyin. Orta ve uzun vadeyi baz alan, kredili işlem yapmayanların kazanmaya devam edeceğini ifade ettim. 2023'te acemi yatırımcıları bol bol silkelerler bu piyasada uyarılarım vardı. Bence en az 3 hisse senedi satın almak lazım. Sektörlere de dağıtacaksınız. Havacılık sektörü ön planda olur, gıda sektörüne girecekseniz, kuraklıkla alakalı olabilir. Sanayi ve teknolojiyi de unutmamak lazım. En az 6 ay beklemek suretiyle borsa tarafında hiçbir yatırımcının kaybetme riskinin olmadığını şahsen düşünüyorum.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DİKKAT!

Hem borsada hem dövizde önümüzdeki hafta sert dalgalanmalar göreceğiz. Yatırımcıların kafası karışık olacak. haberglobal'in aktardığı haberde: Bir yatırım aracı sert değer kaybettiğinde alınır, değer kazandığında satılır. Bu bütün enstrümanlar için geçerli. 5000 üzerindeki rakamları referans alınca, bugünkü rakam da bir alım fırsatı. Acemi yatırımcılar maalesef borsada dolarla maliyet yapmayı bilmiyor. Sadece kendi şirketinin hissesindeki değeri takip ediyor. 100 bin liralık bir hisse aldım, 105 mi oldu 95 mi oldu bununla ilgileniyor, bu yanlış. Bugünkü dolar kurunu borsa endeksine böleceksiniz, değer bulacaksınız. Borsada işlem yapanların mutlaka dolarla maliyet yapması lazım. Dolarla borsa ne oldu yani.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN YORUMU

Gram altın TL ekranlarda 1260 lira. Serbest piyasalarda 1383-97 lira aralığında. 15 liralık makas aralığı var. Orta ve uzun vadede 1450, 1550 seviyelerini bekliyoruz ancak altın yatırımcısına yaklaşık iki haftadır uyarılar yapıyorum. İşçilikler var. İşçilikli grup almaktan ziyade saf altın, astar altın almak daha avantajlı. Çeyrekte 70 lira, cumhuriyet altınında 190 lira olan işçilikler bu hafta biraz daha normalleşti ancak yine de işçilikler var.

Ons altında 2070 dolar üzeri görüldü, hızlı bir atak vardı, sakin olun, balon patlar. Destek seviyelerine gerilemesi lazım. Bu yükselişleri, fiziki altına gümüşe çevirmek isteyenlere uyarılarda bulundum. Zarar etmeden nasıl fizikiye çevirebilirim diye soruyorlardı. Gümüş onsunda da 26 dolar görüldü. Kısa vade için köpük ancak bu yükselişler bankadaki birikimlerini fizikiye çevirmek isteyenlerin işine yarar. Bunlar parite üzerinden olacak. Paritelerdeki yükseliş sağlıklı değil, geri gelmesi lazım. Mesela altınını dolara çevirmek isteyen 67 bin 380 dolara takas yapabiliyordu. Biz içeride işçilik olmasına rağmen paritenin gerilediğini gördük. Bu uyarımı dikkate alan, dolar alan, bankadan çekip fiziki altın alıp koyan bunu zararsız şekilde yaptı. Ons altında dün yüzde 1.98'lik satış oldu. 1960 dolar destek, yukarıda 2070 seviyesi. Kısa vade için bant aralığı bu.

Gümüş onsu 26 dolara kadar yükseldi ama tarım dışı istihdam verisi sonrası 25.16'ya kadar geriledi. 25.48 dolar seviyesinde, 24.80, 26.20 bu bant aralıklarını takip ediyoruz. 2 dolar 2 dolar yükselerek yoluna devam edecek gümüş onsu."