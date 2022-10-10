Altın fena çakıldı! Yatırımcılar şaşkın
Geçtiğimiz hafta 1039 TL ile rekor tazeleyen gram altın, yeni haftaya büyük bir düşüşle başladı. Gram altın şuanda 1005 TL seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatlarındaki oynaklık sürüyor. Geçen hafta ons tarafında yaşanan ciddi yükseliş ile gram altın fiyatı 1039 TL'ye kadar yükselmişti. Bugün (10 Ekim 2022) Pazartesi günü altın fiyatlarının ciddi şekilde düştüğü görüldü. İşte altın fiyatlarındaki değişim tablosu:
Kapalı Çarşıda gram altının fiyatı 1005 TL'ye kadar düştü. Gram altın 4 Ekim günü 1039 TL ile rekor bir seviyeyi görmüştü. Haftaya 1005 seviyesi ile başlayan gram altın böylelikle 34 TL kayıp yaşamış oldu.