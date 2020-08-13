Altın en son ne kadar düşer?

Altın fiyatlarının düşmesi yüzleri güldürdü. Fakat ilerleyen süreçlerde de yükselmesi bekleniyor. Peki ama altın ne kadar yükselecek ya da ne kadar düşecek?

Altının ons fiyatının 2000 dolar olmasının ardından gram altın fiyatı en fazla 500 liraya kadar yükseldi. 450 seviyesine gerilese de zaman zaman gram altının yükseldiği gözlemleniyor. Çalkantılı piyasada büyük bir düşüş yaşanması beklenmiyor. Ekonomistlerin büyük bir kısmı, zamanı belli olmamakla birlikte, altının 430 lira seviyesine gerileyeceğini düşünüyor.

Altın almak isteyenler kuyumcularına danıştıktan sonra almalı. Eğer kısa süre içerisinde altın almak gerekirse de bir hafta içerisinde en uygun fiyat gözlenerek alınmalıdır.