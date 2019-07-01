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Altın Emlak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu oldu

Altın Emlak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:11
Altın Emlak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu oldu

Altın Emlak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildi.


Gayrimenkul sektöründe 20 yıllık geçmişe sahip olan yerli emlak zinciri Altın Emlak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildi.


TÜRKAK sonrası MYK Yetkisi


Daha önce de TÜRKAK tarafından TS EN ISO / IEC 17024:2012 standardına göre Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite edildiklerini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Altın Emlak MYK Yönetim Kurulunun kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0217 kodu ile yetkilendirildi. Kuruluşumuz Emlak Danışmanı ve Sorumlu Emlak Danışmanı olmak üzere 2 ulusal yeterlilikte çalışmalarına başladı. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak tüm Türkiye genelinde bu yeterliliklerde sınav açma, sonuç bildirme ve belge düzenleme yetkisi dâhil olmak üzere çalışmalarımız başladı. Sektörümüzdeki firmalar içinde bu akreditasyonu sağlayan tek emlak firmasıyız” dedi.


“Mesleki yeterlilik belgesi şartı aranıyor”


5 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında yönetmelikteki istisnalar dışında Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu olduğunu belirten Özelmacıklı, “Eğer işletme istisna hakkına sahip değilse veya 05 Haziran’dan sonra açıldı ise, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor. Gene istisnalar dışında işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin de sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekiyor” şeklinde konuştu.


“Mesleki yeterlilik belgesi ehliyettir”


Mesleki Yeterlilik Belgesinin mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanı verdiğini ifade eden Özelmacıklı “Bizler de Altın Emlak olarak ölçme ve değerlendirme merkezlerimizde teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda yeterli kişileri mesleklerinde belgelendirmiş olacağız. Sektördeki 20 yıllık tecrübemiz ile en kaliteli ve güncel hizmeti tarafsız, meslek etiğine uygun ve sadece hak eden bireylerin belge sahibi olabilmelerini sağlayarak en doğru şekilde yerine getireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:11
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