Altın çıkışları gündem olan Mert Başaran'dan dolar yorumu: Bu olursa sakinler

Emlak ve yatırım danışmanı olan Mert Başaran, dolar ile ilgili kritik seviyeyi açıkladı.

Mert Başaran yaptığı açıklamada, "Dolar kısa vadeli düzeltmesini 13.50 yaparak tamamladı. Tekrar yükselişe geçti. 13.97 çok önemli orayi kırarsa hızlanır, dönerse tekrar sakinler.. Dönmesi dileği ile" dedi.

"Alabilen gram sat ons al yapsın!"

Mert Başaran önceki gün yaptığı açıklamada, "Altın ve gümüş ons bazında çok dipte ve dünyada sıkılanları bezdiriyorlar. Bekleyen ciddi kazanç yapabilir. Ama Türkiye'de durum farklı, dolardan dolayı gram çok arttı. Bu nedenle riskli. Alabilen gram sat ons al yapsın!" ifadelerini kullanmıştı.