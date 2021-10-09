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Ekonomi Altın çıkışı gündem Ramazan Kurtoğlu’ndan yeni uyarı: Namusunuz gibi sahip çıkın
Ekonomi

Altın çıkışı gündem Ramazan Kurtoğlu’ndan yeni uyarı: Namusunuz gibi sahip çıkın

Milli ve yerli politikalar konusunda sık sık uyarılarda bulunan Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz günlerde, "Bütün para ve varlıklara çökecekler, enflasyonla eritecekler. Paralarınızı altına yatırın' diyen Kurtoğlu, bu kez "İnsanımız bir karış toprağı bile boş bırakmasın. Teyzelerimizin, analarımızın, bacılarımızın ata tohumuna namusu gibi sahip çıkması gerekiyor" uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 13:03:00 - 2021-10-09 13:26:24
Altın çıkışı gündem Ramazan Kurtoğlu’ndan yeni uyarı: Namusunuz gibi sahip çıkın

Ekonomist ve araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, yakın zamanda gıda ve su savaşlarının başlayacağını söyledi.

Ülke Tv'de ekranlara gelen 5. Gün programına konuk olan Ramazan Kurtoğlu, milli ve yerli politikaların daha fazla geliştirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan Kurtoğlu, "Kovid politikalarını sadece sağlık meselesi olarak düşünmemek lazım. Kovid 19 katalizör ve kaldıraçtır. Bunun bir ayağ sanal paradır. İki sentetik insan oluşturmaktır. Bunların altın vuruşu gıda ve sudur. Reel politikası da var. ABD Dışişleri Bakanlığı küresel bir su savaşın çıkacağını ve bununda Fırat ve Dicle’den başlayacağını yazıyor. Hoşgeldin Armegedon! 2007 The Economist, dünyada bir din savaşının yaşanacağını ve bunu da Türkiye’nin tutumunun belirleyeceğini yazıyor" dedi.

"Ata tohumuna sahip çıkın"

Açık açık yatırımın toprağa yapılması gerektiğini kaydeden Kurtoğlu, "İşte bu anlamda insanımız bir karış toprağı bile boş bırakmasın. Teyzelerimizin, analarımızın, bacılarımızın ata tohumuna namusu gibi sahip çıkması gerekiyor. Su, gıda, ata tohumu, milli ilaç, milli platform..." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Egeli

Biri çıkar şimdi ata tohumunu yasakladı samanı ithal ediyoruz diye zırvalamaya ege bölgesinde şu anda boş yer yok ikinci mahsul alınıyor.bu sene sadece su kıt idi.
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