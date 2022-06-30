Altın almayı satmayı düşünenler buraya dikkat! İslam Memiş altın fiyatlarında olacakları söyledi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuk olduğu programda gram altın ve dolar kuruna ilişkin tahminlerini aktardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolardaki düşüşlerle ilgili TV100'e değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 'gram altında yön ne olur, alım yapılır mı, gram altın yükselir mi?' gibi yatırımcılarınca merak ettiği soruları yanıtladı.

"Vatandaşın kafası karışık" diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Yastık altı birikimi yapanlar, alım fırsatı olarak görüyorlar ama aralık ayındaki senaryoyu düşünenlerin sattığını görüyoruz. KKM'ye girenlerin yoğun olduğunu görüyoruz" dedi.

"Buralardaki alımlarınızı yapabilirsiniz"

"Gram altın TL BDDK kararı öncesinde 1020 seviyesindeydi, cuma günkü karardan sonra 970'e kadar geriledi, 990'dan geçen haftayı tamamladı." diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın hakkındaki sözlerini şöyle sürdürdü:

"980-990 bant aralığında dalgalanıyor. 950-1000 aralığında dalgalanma söz konusu. Buralarda alımlarınızı yapabilirsiniz. Önümüzdeki aylarda altının ons fiyatında sert yükselişler olabilir. Bu da gram altında 1050, 1200, yıl sonuna kadar 1450'ye kadar yükselmesine sebep olabilir, çünkü karşımızda Fed gerçeği var, gelişmekte olan ülkelerde ataklar görebiliriz."