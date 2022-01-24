Altın almayı düşünenler ve altını bulunanlar dikkat! İşte işaret ettiği seviyeler

Uzmanlar, gram altının, global piyasalardaki satışlardan etkilenmemesinin piyasa düzelince sert yükseliş manasına geleceğini öne sürerek 800 lira bandının aşılması ile birlikte 950 TL seviyelerine kadar yükseleceğini iddia etti.

Gram altın için 788-800 TL aralığının kritik olduğunu ifade eden analistler, söz konusu eşiğin aşılması durumunda 950 TL seviyelerine doğru bir çıkışın başlayabileceğini ileri sürdü.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 2-3 aylık sürece bakıldığında halen ısrarla 800TL altındaki seviyelerin önemli alım fırsatlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." iddiasında bulundu.