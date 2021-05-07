Altın almalı mı, satmalı mı? 'Ramak kaldı' diyerek uyarıyı yaptı

Altın fiyatlarındaki gidişatın ne yönde olacağı merakla bekleniyor. Konuyla ilgili uzmanlardan peş pşe uyarılar geliyor.

Altın piyasasında bu hafta ABD Hazine ve Maliye Bakanı Janet Yellen’ın açıklamaları kafaları karıştırdı. Yellen katıldığı bir etkinlikte “Fed’in ekonomi aşırı ısınmadan korumak için faiz artırımı gerekebileceğini açıklaması” stresi artırırken, ardından bir açıklama ile faiz artırımlarının kademeli bir şekilde olması şeklinde düzeltildi. Yellen ile Fed Başkanı Jerome Powell arasında görüş ayrılığı olduğu gibi bir algı oluşken, dolar endeksi yükseldi. Yellen’ın açıklamaları sarı metalin onsunu 1.770 dolara kadar çekti. Sonrasında yeniden toparlanma geldi.

Analistler, altında 1.744 seviyesindeki 50 günlük ve 1.797 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamalar arasındaki banttaki seyrin devam ettiğini söylüyor. Altında güçlü bir yükseliş isteği olduğunu söyleyen analistlere göre altın, dolar endeksindeki olası bir geri çekilmeden kuvvet alarak 1.800 doların üzerinde kapanış yaparsa, daha yüksek seviyeler için itici gücü bulmuş olacak. Yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.815 dolar ile 1.830 dolar direnç seviyeleri takip edilebilir. Uzmanlar, olumlu haber akışıyla desteklenirse, 1.850’nin üzerinde denemeler yapılabileceğini söylüyor. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.775, 1.760 ve 1.745 seviyeleri destek noktaları olarak gösteriliyor.

"Satmak için buralar kullanılabilir"

Stratejist Hatice Kolçak, altın fyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ons için Mayıs ve Haziran çok önemli. ABD için artık enflasyon yaşanmaya başladı. ABD’deki tepedeki adamlar bunu zaten görüyor. Gram altın için uzun vadeli yatırımcılar için var. Bir de acil satmak isteyenler var. Herkes uzun vadeli yatırımcı değil. İlla satış yapacaklar için, buralar kullanılabilir. Gram altının 500 olmasına ramak kaldı. Bunu içerde dolar ve ons fiyatlarına bakarak söyleyebiliriz" dedi.