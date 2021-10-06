  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 'Altın alın' diyen Ramazan Kurtoğlu bu kez yeni tarih vererek uyardı: Bütün paralara ve varlıklara çökecekler
Ekonomi

'Altın alın' diyen Ramazan Kurtoğlu bu kez yeni tarih vererek uyardı: Bütün paralara ve varlıklara çökecekler

Ekonomist ve araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, küresel güçlerin yeni planlarını deşifre ederek çarpıcı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 12:49:00 - 2021-10-06 13:21:07
'Altın alın' diyen Ramazan Kurtoğlu bu kez yeni tarih vererek uyardı: Bütün paralara ve varlıklara çökecekler

Geçtiğimiz haftalarda, "Dünyanın en büyük bankalarından biri Ağustos ayından itibaren kiralık kasa hizmeti vermeyeceklerini ve olanlarında boşaltılmasını istedi. Bir şeylerin ayak sesleri giderek yaklaşıyor" sözleriyle yatırımcıları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı geldi.

Ramazan Kurtoğlu, para ve varlıklara el koyacaklarını ifade ederek, "Offshore bankacılık ve sisteminin hiçbir ahlaki kuralı,vatan kavramı olmayıp”paravatan”tanrıdır. Sistemi kuranlar ”Büyük Sıfırlama” düğmesine basan küresel finans elitleri olup “offshore”sistemindeki bütün para ve varlıklara çökecekler, enflasyonla eritecekler. 30 yıl sonra pardon!" dedi.

Altın konusunda uyarmıştı

Kurtoğlu, "ABD İstihbaratı Konseyi’nin en yüksek başkanı ons altının 10 bin dolar olursa şaşılmaması gerektiğini söylüyor. Almanlar daha fazlasını söylüyor. En güvenli liman altındır. Ben param olsa altın alırım" demişti. Ünlü ekonomist fiziki altın alınması gerektiğini ifade ediyor.

Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu nereli kaç yaşında? Ramazan Kurtoğlu hayatı
Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu nereli kaç yaşında? Ramazan Kurtoğlu hayatı

Biyografi

Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu nereli kaç yaşında? Ramazan Kurtoğlu hayatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Engin

Parayı altına yatırmış belli. Bu yaptığı çok riskli bir şey aslında. Ben olsam tüm ülkeye u yorumu yapmam
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay