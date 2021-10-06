'Altın alın' diyen Ramazan Kurtoğlu bu kez yeni tarih vererek uyardı: Bütün paralara ve varlıklara çökecekler

Geçtiğimiz haftalarda, "Dünyanın en büyük bankalarından biri Ağustos ayından itibaren kiralık kasa hizmeti vermeyeceklerini ve olanlarında boşaltılmasını istedi. Bir şeylerin ayak sesleri giderek yaklaşıyor" sözleriyle yatırımcıları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı geldi.

Ramazan Kurtoğlu, para ve varlıklara el koyacaklarını ifade ederek, "Offshore bankacılık ve sisteminin hiçbir ahlaki kuralı,vatan kavramı olmayıp”paravatan”tanrıdır. Sistemi kuranlar ”Büyük Sıfırlama” düğmesine basan küresel finans elitleri olup “offshore”sistemindeki bütün para ve varlıklara çökecekler, enflasyonla eritecekler. 30 yıl sonra pardon!" dedi.

Altın konusunda uyarmıştı

Kurtoğlu, "ABD İstihbaratı Konseyi’nin en yüksek başkanı ons altının 10 bin dolar olursa şaşılmaması gerektiğini söylüyor. Almanlar daha fazlasını söylüyor. En güvenli liman altındır. Ben param olsa altın alırım" demişti. Ünlü ekonomist fiziki altın alınması gerektiğini ifade ediyor.