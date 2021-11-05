  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın alacakları zaman zaman uyaran Ramazan Kurtoğlu o ismi işaret etti: Dikkatli olmamız lazım
Ekonomi

Altın alacakları zaman zaman uyaran Ramazan Kurtoğlu o ismi işaret etti: Dikkatli olmamız lazım

Doktor Ramazan Kurtoğlu, Microsoft kurucusu Bill Gates’in Türkiye'ye ziyareti sonrası çok önemli uyarılar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 11:46:00 - 2021-11-05 11:52:33
Altın alacakları zaman zaman uyaran Ramazan Kurtoğlu o ismi işaret etti: Dikkatli olmamız lazım

Son dönemde altına yatırım konusunda uyarıları gündem olan Doktor Ramazan Kurtoğlu, Microsoft kurucusu Bill Gates’in Türkiye’den toprak ve arazi satın alacağına dair çıkan iddialar üzerine çarpıcı uyarılarda bulundu.

BBN Türk’te yayınlanan Büyük Resim programında konuşan Ramazan Kurtoğlu, yabancılara toprak satışı konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, “Tarih en iyi labaratuvardır. 1856 İslahat Fermanı’ndan sonra özellikle yabancılara toprak satışı serbest bırakıldı. Yabancılara toprak kredi veriliyordu. 1965’lerden itibaren İzmir-Aydın arasındaki topraklarımız yabancıların eline geçmiştir. Yabancılara toprak satışı başka ülkelerde sınırlıdır. Belli ölçüde daire satabilirsiniz ama milli beka için yabancılara toprak satışını dikkatli uygulamamız lazım. Mesela Yunanistan’da sahil kesimine yakın mesafede yabancılar toprak alamıyor.” dedi.

Altın sözleri...

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "ABD İstihbaratı Konseyi’nin en yüksek başkanı ons altının 10 bin dolar olursa şaşılmaması gerektiğini söylüyor. Almanlar daha fazlasını söylüyor. En güvenli liman altındır. Ben param olsa altın alırım" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
Gündem

Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir

İzzetbegoviç'in yakın arkadaşı, mücadele ortağı Cemalettin Latiç, Sırpların yükselttiği gerilimin dozunun düşürülmemesi halinde 3. Dünya Sav..
Ahlaksız dizinin oyuncusu mide bulandırdı
Medya

Ahlaksız dizinin oyuncusu mide bulandırdı

FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam'da oynayan Burcu Özberk, yaptığı açıklama ile "kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin d..
TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama
Siyaset

TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama

Türkiye'nin olası Suriye operasyonu karşısında panikleyen terör sevici HDP'lilerden Gülistan Kılıç Koçyiğit, TSK'yı işgalcilikle suçladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay