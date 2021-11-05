Altın alacakları zaman zaman uyaran Ramazan Kurtoğlu o ismi işaret etti: Dikkatli olmamız lazım

Son dönemde altına yatırım konusunda uyarıları gündem olan Doktor Ramazan Kurtoğlu, Microsoft kurucusu Bill Gates’in Türkiye’den toprak ve arazi satın alacağına dair çıkan iddialar üzerine çarpıcı uyarılarda bulundu.

BBN Türk’te yayınlanan Büyük Resim programında konuşan Ramazan Kurtoğlu, yabancılara toprak satışı konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, “Tarih en iyi labaratuvardır. 1856 İslahat Fermanı’ndan sonra özellikle yabancılara toprak satışı serbest bırakıldı. Yabancılara toprak kredi veriliyordu. 1965’lerden itibaren İzmir-Aydın arasındaki topraklarımız yabancıların eline geçmiştir. Yabancılara toprak satışı başka ülkelerde sınırlıdır. Belli ölçüde daire satabilirsiniz ama milli beka için yabancılara toprak satışını dikkatli uygulamamız lazım. Mesela Yunanistan’da sahil kesimine yakın mesafede yabancılar toprak alamıyor.” dedi.

Altın sözleri...

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "ABD İstihbaratı Konseyi’nin en yüksek başkanı ons altının 10 bin dolar olursa şaşılmaması gerektiğini söylüyor. Almanlar daha fazlasını söylüyor. En güvenli liman altındır. Ben param olsa altın alırım" ifadelerini kullanmıştı.