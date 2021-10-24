Altın alacakları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Savaş çıkacak!

Dr. Ramazan Kurtoğlu, emperyalist güçlerin Türkiye’yi savaşa sokmaya çalıştığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Çin-ABD arasındaki altın savaşının başladığı konusunda uyaran Ramazan Kurtoğlu bu kez Türkiye için kirli planların yapıldığını söyledi.

Kurtoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evanjelist Hristiyan vaizler son aylarda geçmişte dile getirdiklerini tekrarlamaya başladılar. Armagedon/Kıyamet Savaşı’nı Türkiye Fırat-Dicle -Şam ekseninde savaş başlatarak çıkaracak. Çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Ünlü ekonomist açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Evanjelistler Osmanlı Türkiye’sini ve bölgeyi 20. yüzyılın başında Araplar ve petrol ile 21.yüzyılın başında ise Cumhuriyet Türkiye’sini ve bölgeyi Kürt unsurlar ve kıymetli elementlerle tanzim etmek istiyor. Zira dünya rezervinin 2/3 ü Türkiye-Çin hattında. Araplar ve Kürtler manivela.

Altın uyarısı

Ramazan Kurtoğlu geçtiğimiz günlerde açıklamada, "Küresel Rezerv Para savaşında ABD ile Çin arasında altın üzerinden ölümcül bir savaş yaşanıyor. Çin fiziki altın topluyor ve gayriresmi olarak 30 bin ton rezerve sahip. Sistemde fiziki bir ons altına karşı 40 ons “kağıt altın” var patlayacak. Büyük sıfırlamanın tetiği işte burası. 5Nisan1933/31Aralık1974 ,40 yıl Abd halkına altın yasaklandı. Altına sahip olma hürriyeti ferdi olarak yatırım hürriyeti, enflasyondan FED-BIS elitler cuntasının kontrolündeki, MB- bankalardan,dijital takip ve finansal korsanlardan bağımsızlıktır. Altın ve toprağınıza sahip çıkın" demişti.