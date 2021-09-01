Altın alacakları üstüne basa basa uyardı: Herkes alıyor ama sahte paranızı ona yatırın

Altın yatırımcıları dolandırıcılarının hedefi olabiliyor. Peki sahte altın ile gerçek altın nasıl ayırt edilir? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Konuyla ilgili konuşan kuyumcu Can Cılız, konuyla ilgili yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

A Haber'in haberine göre, Can Cılız bazı altınların piyasada sahte olanlarının bulunduğunu ifade ederek, "Kuyumculukta iki tür hizmet var. Biri yatırımcı diğeri de takı anlamındadır. Yatırımcılara ata altınını tavsiye ediyorum. Reşat, hamid gibi eski Osmanlı altınlarını tavsiye etmiyorum. Çünkü bunların orjinalleri piyasada yok. Ata altını, yarım, çeyrek, gram gibi altınları yatırım anlamında kullanabilirler. Hep aynı kuyumcudan alışveriş yapılmasını tavsiye ediyorum. Farklı farklı yerlerden almasınlar. Bir ürünün 15 gün içerisinde iade etme şansı var. Araştırıp alsınlar" dedi.