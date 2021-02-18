Altın alacaklara kritik uyarı: Bu olursa yükseliş yaşanacak

Gram altın fiyatları, dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Şubat ayında aşağı yönlü hareketini hızlandıran gram altın, 400 lira psikolojik seviyesinin altını görerek 7 ayın en düşük seviyesine yöneldi. Dolar kurundaki gevşemeye, ons altın fiyatlarındaki zayıf seyir eklenince gram altın fiyatları baskı altına girerek yatırımcısına 2021 yılında yüzde 11’in üzerinde kayıp yaşattı. Altın yatırımcıları son dakika gelişmelerine odaklanarak, 'Altın yükselecek mi', 'Altın düşecek mi' gibi sorulara yanıt arıyor. A Para’da yayına katılan 5 uzman altını mercek altına aldı.

Gram altın 2021'de yatırımcısına yüzde 11'in üzerinde kaybettirdi

6 Kasım 2020 tarihi itibariyle 540 lira tarihi zirve seviyesinin görülmesinin ardından gram altın fiyatları düşüş trendi içerisine girdi. Gram altın, yurt içinde ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerinin etkisiyle dolar kurundaki sert düşüşe paralel geriledi. 2020 yılını 454 lira seviyesinden kapatan gram altın yaklaşık son 7 ayın en düşük seviyesi olan 400 lira kritik düzeyinin altına kadar çekilerek yatırımcısına 2021 yılında yüzde 11'ün üzerinde kayıp yaşattı. Gram altın fiyatları en son 20 Temmuz 2020 tarihinde 398 lira seviyesini görmüştü.

Ons altın fiyatları baskı altında

Olumlu koronavirüs aşısı gelişmeleriyle tarihi zirve seviyelerinden gerileyen ons altın fiyatları, ABD'de gündemde olan 1.9 trilyon dolarlık dev teşvik paketi beklentilerine rağmen zayıf bir görüntü çiziyor. Ons altın pandemi döneminde teşvik paketleri ve düşük faiz politikalarının etkisiyle riskten kaçan, alternatif yatırım arayan yatırımcıların gözdesi konumundaydı.

Gram altında psikolojik sınır geriledi

Ons altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde 1800 dolar kritik seviyesinin altına sarkarak, 1774 dolara kadar çekildi. Ons altındaki bu geri çekilmeye paralel, yurt içinde gram altın fiyatları 398 lirayı gördü.

Uzmanlar ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketlenmenin altın fiyatları üzerinde baskı unsuru oluşturduğunu belirtirken, ABD'de enflasyonda yukarı yönlü beklentilerinin altın fiyatları için şu aşamada destekleyici olmadığını ifade etti.

Tarihi zirvelere göre gram yüzde 25 ons yüzde 12 kaybettirdi

Ons altın 1817 dolar seviyesi dikkate alındığında 2075 dolar olan tarihi zirvesinden 258 dolar aşağıda yer alarak yatırımcısına yüzde 12 kayıp yaşattı. Gram altın ise tarihi zirvesinden 137 lira aşağıda bulunarak, yaklaşık yüzde 25 kayıp yaşadı.

ABD'de enflasyondaki yükseliş altın fiyatları için pozitif olabilir

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. ABD'de teşvik ile birlikte tasarruf oranlarının ve petrol fiyatlarının yükselmesinin önümüzdeki dönemde enflasyon konusunda soru işaretleri yaratacağını belirten Mutlu, "ABD'de enflasyondaki yükseliş altını pozitif etkileyebilir" dedi.

Gram fiyatları 430 liranın üzerine çıkarsa yukarı doğru yükseliş başlar

Global Menkul Değerler Türev Piyasalar Direktörü A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Gram altında hem ons hem de dolar kurundaki düşüşle beraber bir aşağı yönlü hareket izlendiğini ifade ederek, "Gram altın 430 lira direncini kırarsa tekrar yukarı yönlü bir hareket yapabilir" dedi.