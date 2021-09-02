Altın alacaklar için kritik uyarı! Son tahmini ezber bozdu

Stratejist Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Ekonomist'de yer alan tahminlerde göre, Rıdvan Baştürk altın yatırımcısını üzecek açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamaları:

Geçen ayın başlarında 1.830 seviyelerinden 1.680’e kadar gerileyen ons altın, mevcut durumda 1.810’a yakın işlem görüyor. Son bir ayda yüksek oynaklık görsek de aslında fiyat bazında değişen bir durum yok. Son dönemde FED kanadından gelen tahvil alımlarının azaltılması (tapering) açıklamalarının piyasa üzerinde önemli bir etkisi olmadı. FED üyeleri ısrarla bir an önce tapering yapılması gerektiğini ifade ederken, FED Başkanı Powell de bu yıl tapering’e başlayacaklarını açıkladı. Fakat bu açıklamalarla, piyasa fiyatlaması arasında sağlıklı bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz. Açıklamaların ardından ABD faizleri yatayda kalırken risk iştahında ise bir bozulma görmüyoruz. Mevcut fiyatlamaların uzun bir süre sürdürülebilir olması zor gözüküyor. Özellikle bu hafta ABD istihdam verileri güçlü gelirse fiyatlar normal akışına dönecektir.

1.832-1.844 direnç 1.775 destek

Ons altın özelinde önemli direnç bölgelerine yaklaşıldığını görüyoruz. Teknik olarak 1.832-1.844 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak izlenmeli. Bu bölge altında satış fırsatları görebiliriz. 1.775 ise kuvvetli destek olarak takip edilmeli. ABD verileri veya herhangi bir açıklama ile 1.775’in altına sarkılırsa sert bir satış baskısı yaşanabilir. Gram altın özelinde yataylık sürüyor. Görünüme baktığımızda son iki aydır aslında hiçbir hareketin olmadığını ve yatayda kalındığını söyleyebiliriz. Ons altın yükselirken dolar kurunun düşmesi, ons altın düşerken dolar kurunun yükselmesi neticesinde gram altın yatayda kaldı.

Yükseliş potansiyeli sınırlı

Dolar kurunda son dönemde baskı var. Fakat bu baskının arkasında TL, bazlı olarak pozitif bir katalizör görmüyoruz. Yurtiçinde enflasyon riskinin sürmesi ancak TCMB’nin ek sıkılaşma sinyali vermemesi TL için orta-uzun vadede risk oluşturuyor.. Mevcut durumda dolar kurundaki düşüşlerin kalıcı olmamasını ve orta-uzun vade için alım fırsatı vermesi beklenebilir. Bu kapsamda gram altında da düşüşlerin orta-uzun vade için fırsat vermesi beklenebilir fakat ons altını hesaba kattığımızda çok kuvvetli bir yükseliş potansiyeli olacağını düşünmüyorum. Yükseliş için 500 TL’nin üzerinde bir fiyatlama gerekiyor. Aksi durumda 470-465 TL bölgesine doğru geri çekilme görebiliriz.