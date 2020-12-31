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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Uzmanı açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanı açıkladı

Altın ve para piyasaları analisti Tunç Şatıroğlu, altının yeni yıldaki yönüne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Şatıroğlu, şu sıralar çakılan altının 2021'de yönünü yukarı doğru kıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:57:00 -
Altın alacaklar dikkat! Uzmanı açıkladı

Yurt içi ve makro gelişmeler nedeniyle altın bu hafta sert çakıldı.  Altın fiyatları son ayların düşük seviyesine geldi. Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz kararının ardından düşüşe geçen Gram altın 442 lira bandına kadar düştü. Ancak ons altın fiyatları tekrar yukarı yönlü hareketlenerek yeniden 1.890 dolar seviyesine çıktı. Gram altın 448 TL seviyesinde seyrediyor Altın fiyatlarındaki düşüş altın yatırımcısını tedirgin ederken uzmanlar tekrar yükselişin gelebileceğini ifade ediyor. Finans uzmanı Tunç Şatıroğlu ise piyasalarda son durumu sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Altın fiyatları tekrar yükselecek mi?

Altının ons fiyatı 1879 dolara geriledi. Altın fiyatlarındaki düşüş altın ürünlerine de yansıdı. Çeyrek altın ise 731 liraya geriledi. 22 ayar bileziğin gram fiyatı 405 liraya düştü. Gram gümüş ise 6 lira 17 kuruştan işlem görüyor. Altın ve piyasa uzmanı Tunç Şatıoğlu ise altın ve gümüşle ilgili yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarında çıkışın yılbaşı tatilinden sonra olabileceğini iddia etti.

Şatıroğlu, şunları söyledi;

"Altın ay başında yükseliş geçti ve yükseliş kanalı içinde devam ediyor. Gümüş kadar güçlü olmasa da düşen trendi kırmasını bekliyorum. Normal bir gün olsa bugün ABD seansıyla birlikte yukarı kırmasını beklerim. Ancak yıl sonu olduğu için işlem azalabilir ve bu yeni yıla kalır.

Gümüş yükseliş kanalı içinde düşen trend direncini zorluyor. Artık fazla sıkışacak yeri kalmadı. Normal bir gün olsa bugün ABD seansıyla birlikte yukarı kırmasını beklerim. Ancak yıl sonu olduğu için işlem azalabilir ve bu yeni yıla kalabilir."

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