Altın alacaklar dikkat! Balon sönüyor

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kasımda 541 lira olan gram altın yüzde 25 geriledi. Peki altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Uzmanlar ne diyor?

A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem altınla ilgili önemli ifadeler kullandı.

"O yüzden dikkatli olmak lazım"

Altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulunan Erdem, "Altında geriye dönüş başladı. Kasım ayında 541 liralık gram altın fiyatından sonra geriye doğru bir dönüş başlamıştı. Dün 403 liraya kadar gram altın geriledi. Ama uzmanlar orta uzun vadede tekrar yükselebileceğini söylüyorlar. Altında diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir analiz yapmak zor. Hızlı iniş çıkışlar oluyor. O yüzden dikkatli olmak lazım altın yatırımı yaparken." dedi.

Altında balon sönüyor

- Kasımda 541 lira olan gram altın yüzde 25 geriledi

- Yılbaşından bu yana altındaki düşüş yüzde 11.2 oldu

- Kasımda 2075 doları gören ONS yüzde 13.5 geriledi

- Yılbaşından bu yana ONS kaybı yüzde 5.5 oldu

- Gram altın en son 22 Temmuz 2020'de 403 lira olmuştu